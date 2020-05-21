安卓手机也可玩“3A大作”：《帕斯卡契约》安卓版5月29日TapTap首发

IT之家5月21日消息 TapTap服务号消息，此前苹果首发的《帕斯卡契约》的安卓版本将于5月29日由TapTap独家首发，价格为25元。

IT之家了解到，由TapTap独家首发的《帕斯卡契约》安卓版本体为买断制付费，无微交易。

基础配置需求：高通骁龙625或同等处理器64位系统、安卓5.0、3G RAM、5G 存储空间。

购买优惠：TapTap独家发售，特惠价25元。

付费追加内容“深入黑雾”5月29日正式发布，售价6元。