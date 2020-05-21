马斯克为何一再上涨特斯拉全自动驾驶价格？

据外媒报道，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在Twitter上表示，从今年7月1日起，其全自动驾驶（FSD）套件的价格将上涨1000美元。其实此前马斯克就有过相同的做法，即提升FSD的价格，而且这种涨价还不止一次。未来，FSD的价格很可能还会再次上涨。

明确来说，FSD套件并不能让特斯拉车辆真的变成自动驾驶汽车，在安装了这个套件之后，车辆依然需要驾驶员的操控。当前，FSD只是能够让车主使用一些更加先进的Autopilot功能。目前FSD的价格为7000美元，但是马斯克认为，这项技术的实际价值要远远高于这个价格，尤其是在其实现了完整功能之后。



本周一，马斯克在Twitter上表示：“随着软件不断接近实现完全自动驾驶，并且接近获得监管部门的批准，价格还会继续提升。到那时，FSD的价值可能会超过10万美元。”

从当前来看，10万美元这个价格毫无疑问会让人觉得贵到难以置信，尤其是特斯拉当前并未真的实现“全自动驾驶”的情况下。Autopilot能够让特斯拉汽车实现车道保持，或是根据前车的速度来调整本车的速度。而“Navigate on Autopilot”功能可以提供路线建议，并且执行一些操作，例如变换车道，超越前方速度较慢的车辆，以及操控车辆驶入或驶出高速匝道。此外，当前特斯拉车辆还能实现另一个功能：识别信号灯和停车标识，然后自动停车。

在没有道路标线或是标线不清楚的情况下，Autopilot无法完成上述操控，而且它也无法实现车辆自动转弯。在使用Autopilot的过程中，驾驶员必须时刻将至少一只手放在方向盘上，否则Autopilot就会开始报警，如果驾驶员忽略系统警报，Autopilot会逐渐减速，直到最后将车辆停在路边。

但是，当这些功能正常工作的时候，你可能会有一种错觉，好像车辆真的是在进行自动驾驶，在这种情况下，你可能会理解马斯克为什么坚持认为这项功能的价格应该不断上涨。

还有另一个原因让马斯克觉得Autopilot的最终价值会如此之高。他此前曾经承诺，在车辆实现了自动驾驶之后，该公司会利用这些车辆组织一个“自动驾驶出租车”车队。特斯拉的想法是，在车主不用车的时候，车辆可以自己出去“拉活”，为其他人提供自动驾驶出租车服务。

运营自动驾驶出租车服务不仅能给特斯拉带来更多的营收，马斯克还曾称，这项服务每年最多可以给车主也带来3万美元的收入。而且马斯克认为，这个想法本身就有着很高的价值，他此前甚至还曾表达过要提升特斯拉车辆价格的想法，而不仅仅是提升FSD的价格。

在下一次针对投资人举行的“电池日”上，马斯克还将推出一种造价更低、寿命更长的电池，这种电池是特斯拉公司自己所开发的。还有一些密切关注特斯拉的人预计，马斯克还可能会介绍利用这种新电池的额外容量，将电力回售给电网，从而创造一个新的为车主创造收入的来源。这一点，特斯拉在其家用电池储能产品中已经做到了。

马斯克去年曾表示：“消费者未来依然可以购买特斯拉汽车，但是车辆的价格将会大幅上涨，因为全自动驾驶汽车可以作为自动驾驶出租车使用，其价值要比非自动驾驶车辆高数倍。”

将特斯拉的产品变成“赚钱机器”，马斯克此前曾多次表达过这样的想法。例如，他曾将特斯拉的太阳能电池租赁方案比喻为“在你的屋顶上安装一台‘印钞机’”。

这正是科技企业在过去数年中所做的事情：不仅仅像用户出售硬件，还出售服务，从而不断的获得收入。例如苹果公司，仅仅其iCloud和Apple Music服务，每年就能为他们带来数百亿美元的收入。而特斯拉的想法是要更进一步：让其消费者也能参与进来，获得收入。

不断提升FSD的价格，对于特斯拉来说还有一个财务原因。在购车时，消费者需要额外支付7000美元才能获得FSD，此时特斯拉只将其中大约一半视为营收，而另一半则被他们视为“递延收入”，也就是在之后的资产负债表中才会体现出来的收入。

在特斯拉推出新功能，例如Navigate on Autopilot或Traffic Light and Stop Sign Control之后，他们才会将递延收入算作当时的财季中的实际收入。现在还不清楚特斯拉究竟是如何计算每个新功能的价值的，但是在2020年第一季度中，录入了12亿美元的递延收入。对于一家长期游走在盈利边缘的企业来说，是否具有现金储备，可能会左右公司当季度是将盈利还是将亏损。

马斯克总是强调特斯拉改变了人们购买汽车的方式，而他完全有理由这么说。特斯拉的消费者在购车的时候，是直接面对特斯拉，而不是经销商（在美国一些州内，这种销售方式依然不符合法律规定），而且消费者甚至可以足不出户，在家里打开电脑，只需要几秒钟的时间就能完成购车过程，这种体验如此轻松，以至于会让消费者觉得，前往经销商门店购车就像是史前的购车方式。

每一次当马斯克提升FSD等功能的价格，并且强调车辆未来能帮车主赚钱的时候，人们就会越来越清楚地意识到，马斯克正在以一种有趣的方式改变着汽车购买体验：他在将消费者也转变成投机者。如果特斯拉能够实现自己的诺言，他们有可能会赚更多的钱。而就算无法实现诺言，或是实现诺言所用的时间比预期更长，特斯拉至少也找到了一种填补资金的方法。