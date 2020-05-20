加州州长：并不担心特斯拉搬迁至其他地方

北京时间5月20日消息，加州州长加文·纽森（Gavin Newsom）周二表示，他并不担心特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）将公司业务搬出加州。

纽森在CNBC的节目上表示：“我也不担心马斯克很快会离开。我和他进行过多次交流。我们致力于成功和创新，以及低碳、绿色增长的经济。这是过去数年来他一直倡导的，也是加州所推动的。”

本月早些时候，马斯克在Twitter上表示，由于与阿拉米达县公共卫生官员之间的纠纷，他准备将特斯拉的总部和未来的经营搬出加州。目前，特斯拉销往美国国内和欧洲的大部分汽车都是在阿拉米达县生产的。

特斯拉还对阿拉米达县的疫情控制措施提起诉讼。自3月份以来，这些措施限制了特斯拉的生产。在马斯克的要求下，特斯拉正在重新开工生产。自母亲节周末以来，特斯拉位于弗雷蒙的工厂一直在生产新车，并且在无视当地公共卫生要求的情况下开展经营几天时间。

特斯拉的内部信息显示，除了一些临时工和行政部门人员之外，生产班次已完全恢复。前者仍然可以远程工作，而不需要进入工厂。

纽森此次表示，他认识马斯克已有几十年时间，非常尊重和钦佩他的创新精神。他认为，随着特斯拉发展成为全球领先的电动汽车厂商，加州一直是特斯拉的关键合作伙伴。

他说：“我认为，继续寻找共同点符合所有人的利益，这正是我们在加州与特斯拉合作所做的事。他们正在重新开放。过去几周时间里，加州各地的生产、物流和仓储设施都已开始重新开放运营。”

目前，特斯拉正在为新的总装厂选址。根据此前的媒体报道，特斯拉正在关注德克萨斯州和俄克拉荷马州。马斯克表示，下一家工厂将是生产“Cybertruck”的超级工厂。

特斯拉尚未对纽森的表态做出回应。

摩根士丹利汽车行业分析师亚当·乔纳斯（Adam Jonas）上周表示，他认为在加州生产的特斯拉汽车占比未来几年将下降。从经济成本上来说，在加州生产汽车“具有挑战性”。

他说：“毫无疑问，随时间推移，弗雷蒙工厂在全球产量中的占比将会下降。我们认为，下一家工厂将会建在德克萨斯州。”他是最早看好特斯拉的华尔街分析师之一。

纽森说，他相信在加州开展业务对包括特斯拉在内的公司都有好处。他认为：“我们可能不是开展经营成本最低的地方，但仍然是最合适的地方。”