硅谷眼下最火的社交App：用户仅1500人，估值已达1亿美元

北京时间5月21日早间消息，据外媒报道，如果你在周一晚上收听社交媒体应用Clubhouse的节目，你可能会听到关于新冠病毒如何影响监狱人口群体的热烈讨论。该讨论的演讲者包括了说唱乐歌手MC Hammer，政治评论员Van Jones，作家和活动家Shaka Senghor，风险投资家Marc Andreessen和Ben Horowitz等人在内。

尽管上述人名如雷贯耳，但目前只有大约1500人可以进入Clubhouse的聊天室，其中大部分是与知名科技投资者有联系的人。

Clubhouse是2020年最热门的新社交应用App，在Andreessen Horowitz提供了1200万美元的融资后，其最新的估值为1亿美元。目前该App还没有自己的网站，创始人Paul Davison和Rohan Seth仍然游离于媒体聚光灯之外。他们的LinkedIn资料显示，在今年的早些时候，他们成立了Clubhouse的母公司Alpha Exploration。

一些正在使用目前的排他性Clubhouse测试版的用户称，Clubhouse的使用体验是一种混搭模式，你可以一边收听播客，一边滚动浏览Twitter简讯同时参加远程会议。

在启动Clubhouse后，人们会看到一些虚拟房间，在这些房间上显示了里面的参与者的名字。有时房间里只有两个参与者，有时参与者又会达到100个。当人们进入一个房间，打开音频开关，他们就可以听到别人的谈话——这就像走进一个会议室，在里面一个小组座谈或者问答正在进行着。房间的创建者可以决定谁拥有发言权限。

风险投资公司Lux Capital的合伙人Bilal Zuberi表示，Clubhouse是唯一引起他的兴趣的社交音频应用。

Zuberi说，“几乎所有的社交媒体都要求人们盯着屏幕看。”“这是第一款我不需要盯着屏幕看的社交媒体App。虽然我参与社交媒体上的活动，但我和我的孩子们通常只是坐在一旁，保持沉默，不说话，这样就很好。”

Clubhouse对邀请用户有着严格限制，每天只有十几个新人可以加入进来。知情人士称，目前日均用户数约为270人，约占总注册用户数的18%。创始人Davison通常会在一个房间里呆上几分钟，询问参与者对某个特定功能的反馈。

Zuberi说，Uber的一位高管几周前邀请他加入了Clubhouse。他现在每天大约花半小时收听上面的对话节目，有时还参与其中。

他是周一晚上收听了关于种族问题讨论的大约100名用户中的一员，该讨论以MC Hammer和其他知名人士的观点为重点。Ben Horowitz的妻子Felicia Horowitz（同时也是Horowitz家庭基金会的创始人）也是该讨论的参与者，在参与活动后，她在推特上写道：“Clubhouse真是好极了！”

“7月，要么死亡，要么成功”

在硅谷，有许多世界顶级企业家声称自己在试图解决一些宇宙中最复杂的挑战，而社交媒体应用App在硅谷里是没完没了的笑话来源，同时也是荒谬的价值创造源泉。

近20年来，初创企业一直在寻求一些新颖的方式，帮助人们与朋友、同龄人、名人和陌生人建立联系。这些初创企业中的大多数都已经破产，但其中的少数成功者——Facebook、Twitter、LinkedIn（现在是微软的一部分）、Snap和Pinterest——为创始人和早期投资者创造了数十亿美元的收益。

这是一个要么最终繁荣要么最终倒闭的产业。收入主要来自广告商，而成功主要依赖于所谓的网络效应：每个用户带来三个新用户，每个新用户又带来另外三个。要么像Facebook那样成为人生赢家，要么像Friendster那样遭到失败。在许多情况下，这些App只不过是一种过眼云烟般的狂热时尚，比如那款为大学生量身定制的匿名社交应用App“Yik Yak”，在筹集了7000多万美元后就倒闭了。又或者允许用户发送简单一字信息的Yo应用，更像是一个拙劣的山寨App，而不是一个有用的工具。又如“聊天轮盘”（Chatroulette），一款匿名视频聊天应用App，在2010年曾掀起了一阵短暂的文化流行热潮，但后来随着用户大量使用不受欢迎的裸露内容而倒闭。

风险投资公司Freestyle的联合创始人Josh Felser预计Clubhouse将面临类似上述二元结局的境地。

Felser说，“（Clubhouse）要么在7月消逝，要么就成长为一个大家伙。”他自己每天花一个小时在这款App上。“人们现在都被封锁在家，所以现在是启动这款App的好时机。但我不知道它是否可持续下去。”

如今，Clubhouse的大部分活动都是在一位名人进入一个房间并通知追随者的情况下进行的。名人可能是MC Hammer，喜剧演员Kevin Hart，演员Jared Leto或者嘻哈艺术家Fab 5 Freddy。与嘻哈社区有着密切私人关系的Ben Horowitz表示，他的公司的目标是将这些名人带到这个平台上。

Horowitz周一在推特上说，Andreessen Horowitz文化领导力基金负责人Chris Lyons和公司合伙人Naitan Jones“带到Clubhouse里的用户比任何人都多”。

Andreessen Horowitz的发言人拒绝对此置评，Davison则说他还没有接受相关采访。

今年4月，来自旧金山的投资者Matt Brezina从他的朋友、健身初创公司Tonal的联合创始人Nate Bosshard那里听说了相关消息，然后他加入了Clubhouse。Brezina现在已经成为一个狂热的Clubhouse爱好者，通常在收到他追随的人进入某房间或创建了房间的通知后打开该应用App。他会在做饭或者躺在床上的时候收听节目，他将Clubhouse描述为一个“AirPods社交网络”。

Brezina说：“我是如此经常地使用这个App，以至于我的妻子有时会问，‘你是不是又在那个应用App里了？’”他在疫情宅家避难期间收听了关于孩子抚养的聊天讨论，以及拜登的总统竞选策略。“这款App是如此简单，但却是一个可以让人们坦诚交流的强大平台。”

上周末在Clubhouse的融资报道浮出水面后，有批评人士在推特上发问，这款App是否只是科技达人们的一个最新玩具。

谷歌和甲骨文（Oracle）前雇员Del Johnson在推特上说，他曾三次被邀请加入Clubhouse，但他至今仍未加入，理由是他“厌恶排他性的俱乐部，这些俱乐部的排他性并不是基于任何切实有形的东西。”Del Johnson目前正在进行初创企业投资活动。虽然Clubhouse的支持者认为，如最终成功，该App将价值数十亿美元，但批评者指出，对这款App的相关估值是荒谬的。

Clubhouse能否扩大用户规模？

在考虑营收之前，Clubhouse的下一个大挑战将是向成千上万的人开放这个应用程序，同时不会让它变得混乱无序。某些节目类别很自然地就与这个目标契合起来，比如喜剧、口语、诗歌和音乐等，因为艺术家们可以创建相关房间，并立即将他们的粉丝拉到房间里开始现场表演。

科技技能教育公司Lambda School的首席执行官Austen Allred在一封电子邮件中说：“剩下的问题是‘它能否扩大用户规模’。”“我想没有人能清楚地知道答案。不过，我看好它的规模会变得更大。现在有数以亿计的人在使用Twitter，我不认为Clubhouse在将来就不能变得像Twitter那样。”

Allred说，他收听了Kevin Hart和Andreessen的谈话节目，并说他已经开始关注周一的“关于在美国的黑人的现实情况”的讨论 。

Bobby Thakkar是首批加入Clubhouse的几百名用户之一，同时也是一个自称“公交车后座”的40人小组的一员。他们每晚都在Clubhouse上开一个房间，经常聊到凌晨4点，谈论一些比较荒谬的话题，但这些话题并不是科技行业相关。比如该小组曾花了一晚上的部分时间讨论那些不拥有自己网站的名人的互联网域名。“一个小时后，我们买下了150个域名，”Thakkar说，并在他的LinkedIn页面上开玩笑地写道，他是“公交车后座”资本公司的一个合伙人。“我不知道我们要怎么处理这些域名，但那天我无缘无故地为此花掉了了50美元。”

尽管如此，Thakkar还是对Clubhouse的未来进行了认真的思考。他认为这款App最终将成为Spotify的一个很好的收购标的，Spotify拥有强大的音乐和播客库，但还缺乏社交元素。如果Spotify最终收购了Clubhouse，那么拥有数百万听众的喜剧演员Joe Rogan就可以在他的播客上使用Clubhouse进行现场讨论交流，或者Hart可以自发地开始为他的粉丝进行表演。

重要的是，人们在使用这款App时不需要担心他们的外貌装扮（因为Clubhouse的音频社交特性）。Thakkar说：“在视频中，你必须站在电脑前，你必须刮胡子，需要看起来很精神。”“我可以在跑步的时候使用这个应用App，很多人在玩Peloton的时候也在使用它。” 对那些参加了一整天的Zoom会议的人而言，这听起来很有吸引力。