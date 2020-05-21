赵明：荣耀X10 5G定价参考了荣耀9X，与荣耀30S各有侧重

IT之家5月21日消息 昨日下午，在荣耀X10新品发布会上，华为荣耀业务部总裁赵明正式发布了荣耀X10 5G手机。荣耀X10搭载麒麟820 5G SOC ，采用90Hz全速屏，售价1899元起。

新品发布结束后，赵明接受了IT之家等媒体的线上采访，针对大家关注的问题进行了深度解析。

在谈及荣耀X10的定价时，赵明表示，这一次他们把价格档位设计到2000元档是参考了荣耀9X。荣耀9X的档位推演到5G时代，考虑到5G的成本、功能、性能、拍照等诸多升级后，相应的成本和定价必然要有相应的提升。荣耀X10这个档位就应该是能够设计出优异的5G产品，同时也是5G普及的一个重要价位段。

在谈及荣耀X10与荣耀30S的定位时，赵明指出，两个产品档位各有侧重。荣耀X10 6GB+128GB版本2199元的价格“是智能手机最佳的设计平衡，兼顾了各个方面的科技属性和消费者的体验”。在设计属性上，荣耀30S采用魅眼屏搭配侧面指纹，重量会更轻，“这两种是面向不同的消费群体，互相之间各有侧重”。

赵明还表示：“荣耀30S和荣耀X10是两种不同的产品定义理念，面向不同的群体，各自都有各自的用户消费者，可能会有一部分的重叠，但是他们都有各自不同的方向。”