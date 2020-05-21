维珍定于5月24日进行首次轨道发射，小卫星发射更廉价

5月21日消息，据外媒报道，美国当地时间周三，维珍轨道公司（Virgin Orbit）正式宣布，将于5月24日(周日)太平洋时间上午10点(美国东部时间下午1点)进行首次轨道发射，将其小型卫星运载火箭送入太空。当天有4个小时的发射窗口。

在演示中，维珍轨道公司将使用改装的波音747运输机将两级运载火箭LauncherOne送到适合发射的高度，火箭脱离运输机后，会启用自己的火箭发动机完成剩余的太空之旅。

维珍轨道公司的发射方法与传统的垂直火箭发射不同，使用运输机意味着它可以从传统跑道起飞。根据不同的轨道需求，LauncherOne可以将重约300千克到500千克的有效载荷送入轨道。这使得它的有效载荷能力高于Rocket Lab的Electron火箭，但远低于SpaceX的猎鹰9号火箭。

维珍轨道公司的方法背后的理念是为了降低成本，使小型卫星发射变得更廉价、更容易。据估计，LauncherOne每次飞行的发射成本约为1200万美元，与传统火箭的发射成本甚至SpaceX火箭发射成本相比，都有大幅降低。

维珍轨道公司已经进行了一系列测试和飞行，以便为这次最后的全面演示任务做好准备。如果这次任务进展顺利，该公司最早可能在7月份开始为商业客户发射有效载荷。