内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>科学探索>科技前沿

维珍定于5月24日进行首次轨道发射，小卫星发射更廉价

2020/5/21 14:52:24来源：网易科技作者：小小责编：孤城评论：

5月21日消息，据外媒报道，美国当地时间周三，维珍轨道公司（Virgin Orbit）正式宣布，将于5月24日(周日)太平洋时间上午10点(美国东部时间下午1点)进行首次轨道发射，将其小型卫星运载火箭送入太空。当天有4个小时的发射窗口。

在演示中，维珍轨道公司将使用改装的波音747运输机将两级运载火箭LauncherOne送到适合发射的高度，火箭脱离运输机后，会启用自己的火箭发动机完成剩余的太空之旅。

维珍轨道公司的发射方法与传统的垂直火箭发射不同，使用运输机意味着它可以从传统跑道起飞。根据不同的轨道需求，LauncherOne可以将重约300千克到500千克的有效载荷送入轨道。这使得它的有效载荷能力高于Rocket Lab的Electron火箭，但远低于SpaceX的猎鹰9号火箭。

维珍轨道公司的方法背后的理念是为了降低成本，使小型卫星发射变得更廉价、更容易。据估计，LauncherOne每次飞行的发射成本约为1200万美元，与传统火箭的发射成本甚至SpaceX火箭发射成本相比，都有大幅降低。

维珍轨道公司已经进行了一系列测试和飞行，以便为这次最后的全面演示任务做好准备。如果这次任务进展顺利，该公司最早可能在7月份开始为商业客户发射有效载荷。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：维珍轨道

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    