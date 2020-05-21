小米有品开卖英特尔/AMD处理器：可选7nm锐龙和10代酷睿

IT之家5月21日消息 小米有品上架了英特尔和AMD的最新款CPU，十代酷睿i5-10400F售价1399元，R3 3100售价899元。

IT之家注意到，小米有品上架的CPU多为高性价比的产品，其中十代酷睿i5-10400F昨天正式开卖，6核12线程。另外，AMD 的R3 3100则是不久前上架的一款主打性价比的产品，4核8线程。根据小米有品网站的信息，英特尔和AMD的CPU均为武汉宁美国度科技有限公司提供。

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