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华硕推出11款 B550 系列主板：猛禽、电竞特工、大师三大系列

2020/5/21 21:33:00来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家5月21日消息 根据华硕官方的消息，11款 B550 系列主板现已发布，“不日后将正式开售”。

ROGSTRIX猛禽

ROG STRIX猛禽B550系列主板包括ROG STRIX B550-E GAMING、ROG STRIX B550-F GAMING（WI-FI）、ROG STRIX B550-F GAMING以及ITX小板型ROG STRIX B550-I GAMING。

据介绍，猛禽全系PCB不少于6层，其中ROG STRIX B550-E GAMING 14+2供电模组+8+4Pin高强度供电接口；ROG STRIX B550-IGAMING主板更采用8层PCB设计。

TUF GAMING电竞特工B550系列主板

电竞特工新品包括TUF GAMING B550-PLUS、TUF GAMING B550-PLUS（WI-FI）重炮手、TUF GAMING B550-PLUS重炮手。

PRIME大师B550系列主板

IT之家了解到，大师系列专为DIY爱好者设计，包括PRIME B550-PLUS PRIMEB550M-A（WI-FI）、PRIME B550-A和PRIME B550M-K，全系PRIMEB550系列主板支持PCIe4.0技术，配备双M.2接口，采用USB3.2 Gen2接口。其中，PRIMEB550-PLUS主板更板载雷电3接针。支持AURASYNC神光同步，板载RGB灯效接针。

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关键词：华硕B550

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