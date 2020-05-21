华硕推出11款 B550 系列主板：猛禽、电竞特工、大师三大系列

IT之家5月21日消息 根据华硕官方的消息，11款 B550 系列主板现已发布，“不日后将正式开售”。
ROGSTRIX猛禽
ROG STRIX猛禽B550系列主板包括ROG STRIX B550-E GAMING、ROG STRIX B550-F GAMING（WI-FI）、ROG STRIX B550-F GAMING以及ITX小板型ROG STRIX B550-I GAMING。
据介绍，猛禽全系PCB不少于6层，其中ROG STRIX B550-E GAMING 14+2供电模组+8+4Pin高强度供电接口；ROG STRIX B550-IGAMING主板更采用8层PCB设计。
TUF GAMING电竞特工B550系列主板
电竞特工新品包括TUF GAMING B550-PLUS、TUF GAMING B550-PLUS（WI-FI）重炮手、TUF GAMING B550-PLUS重炮手。
PRIME大师B550系列主板
IT之家了解到，大师系列专为DIY爱好者设计，包括PRIME B550-PLUS PRIMEB550M-A（WI-FI）、PRIME B550-A和PRIME B550M-K，全系PRIMEB550系列主板支持PCIe4.0技术，配备双M.2接口，采用USB3.2 Gen2接口。其中，PRIMEB550-PLUS主板更板载雷电3接针。支持AURASYNC神光同步，板载RGB灯效接针。