消息称苹果正在开发“史蒂夫·乔布斯纪念版” AR眼镜

5月22日上午消息，据外媒macrumors报道，网络爆料者Jon Prosser称，苹果公司正在开发其AR增强现实智能眼镜的限量版，该眼镜的设计看起来像已故创始人乔布斯（Steve Jobs）佩戴的圆形无框眼镜。



Jon Prosser是YouTube节目Front Page Tech的负责人，最近几周一直在分享苹果的新品传闻，他在外媒Cult of Mac最新的播客中提到了这些事。

Jon Prosser说，苹果公司正在开发的“Apple Glass”智能眼镜有一个“史蒂夫·乔布斯传承版”，这产品的定位与初代Apple Watch的黄金版本类似（也就是宣传意义大于实际使用价值）。

根据他的说法，苹果公司的首款智能眼镜将有多种款式，其中“Heritage Edition”被定位为限时特别版。但他说他不知道这种限量版本将使用哪种材料，也不知道定价能到什么水准。

Prosser还表示，他已经看到了智能眼镜的常规版本（非限定版型号），并称其类似于一双经典的雷朋眼镜或苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）戴的眼镜。

他将苹果产品描述为使用一种特别的显示屏技术。它们“看起来像真实的眼镜”，没有到处都是”摄像头和其他什么东西。在发布时，苹果眼镜将类似于初代的Apple Watch，该产品一开始时候会比较简单，但是会随着时间的推移而发展。



本周早些时候，Prosser声称苹果的智能眼镜将被称为“ Apple Glass”，尽管谷歌几年前已经使用“ Glass”这个名字。据报道，这些眼镜的起价为499美元，如果需要处方镜片（带度数的近视镜片）一起提供，需额外付费。

Prosser表示，苹果正计划在秋季的iPhone发布会上推出这款眼镜，这是一个“惊喜”，但由于全球都受到疫情影响，发布可能推迟到2021年3月。

值得注意的是，彭博社的记者马克·古尔曼（Mark Gurman）将Prosser的所有关于苹果智能眼镜爆料都称为“小说”，他发推说：我是否还需要说，这（还有过去一周苹果AR眼镜的其他爆料）是完全虚构的？

▲ 马克·古尔曼认为Jon的爆料都是胡扯

古尔曼是彭博社的资深记者，已经也曾就苹果未发布的新品发表过一些爆料，但这次，看起来关于苹果眼镜的消息并不完全一致。

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