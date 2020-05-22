外媒：苹果4月在华售出390万台iPhone，但今后仍面临挑战

据外媒报道，在新款低价iPhone的促进下，苹果今年4月在中国的业绩继续回升。



苹果今年年初曾经因为新冠疫情暂时关闭了中国的门店，导致销量骤降。后来在中国逐步复产复工后，苹果零售店又重新开张。



不过，分析师还是警告称，这家科技巨头可能在中国这个最重要的市场面临一些挑战。

多方汇总的数据显示，苹果自从今年2月以来的情况越来越好。受关店影响，iPhone今年2月在中国的销量同比骤降60%。到3月中旬，中国的所有门店都已经重新开放。

根据CINNO Research的数据，苹果4月在中国卖出390万部iPhone，较3月的156万部增长160%。

根据市场研究公司IDC的数据，苹果4月的sell-in出货量约为300万部，环比增长约30%。sell-in出货量指的是苹果卖给中国零售合作伙伴的iPhone数量，可以用于衡量未来需求。

根据中国信息通信研究院的数据，今年4月的中国智能手机出货量环比增长94%，达到4080万部。

苹果通过多家官方零售店出售商品，其中包括天猫官方旗舰店。

根据电商技术和营销公司WPIC的数据，苹果今年4月通过天猫官方旗舰店销售的产品金额同比增长40%，达到1.274亿美元。通过天猫实现的iPhone销售额则环比增长33%，超过8000万美元。

与此同时，还有迹象显示苹果的服务营收有所好转。虽然苹果拥有Apple Music和iCloud等许多服务，但目前只能根据App Store的中国消费者支出进行估算。根据应用开支追踪公司Sensor Tower的数据，今年4月的这一数字为15.3亿美元，环比增长7%。

苹果尚未对此置评。

多项数据都表明，苹果在中国的业务逐渐向好。但分析师警告称，该公司今后几个月可能面临阻力。

iPhone SE短期效应

苹果今年4月中旬发布了第二代iPhone SE，随后在中国开售。这款产品起价为3299元人民币。

CINNO表示，虽然iPhone SE今年4月末才上市销售，但却占到4月苹果390万部iPhone总销量的24%。

IDC表示，iPhone SE约占4月出货量的8%。但一位分析师表示，这一数字可能未必能够反映需求。

“我发现需求没有供应强。”IDC研究经理维尔·王（Will Wong）说。

除此之外，还有人担心疫情可能在今年剩余时间内对中国经济构成冲击，从而影响消费开支。

“形势依然严峻。不光是苹果，所有智能手机厂商都是如此。苹果当前形势之所以严峻，是因为经济环境还没有那么好，消费者的情绪也没有恢复到正常水平。”维尔·王说。

他还补充道，消费者可能选择中低端机型。苹果在这一档次的唯一一款产品就是iPhone SE，而小米或华为等企业却可以通过低价产品吸引消费者。

“用户之前可能考虑购买苹果，但他们现在可能选择更加物美价廉的华为。”维尔·王说。

中国5G市场

与此同时，在中国去年末开始部署5G网络之后，5G智能手机开始在中国快速发展。这种新一代移动网络可以提供超高网速。

包括华为和小米在内的多家中国厂商都推出了5G智能手机，但苹果尚未发布5G手机。根据Counterpoint Research的测算，5G设备有望占到2020年中国智能手机总销量的40%，所以此事影响很大。

如果苹果不推出5G手机，消费者就有可能选择其他厂商的产品，或者等待苹果推出新机型后再购买。

“5G手机需求高速增长，这有可能给苹果未来几个月的整体销量带来负面影响，直到推出5G iPhone为止。”Counterpoint Research研究总监尼尔·沙阿（Neil Shah）说。