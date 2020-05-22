显卡出货量激增，厂商预计增长趋势可持续到今年年底

5月22日消息，据国外媒体报道，受疫情影响，智能手机等诸多电子产品及配件的销量都有下滑，但也有部分产品明显增加，例如笔记本电脑等居家办公设备。

而外媒最新的报道显示，出货量明显增加的，还有显卡，行业消息人士透露显卡制造商的出货量在近一段时间激增。

从行业消息人士透露的消息来看，显卡出货量在未来一段时间还将继续增长。包括华硕电脑、微星国际、技嘉科技等显卡制造商，预计他们的出货量将继续增加，增长趋势将延续到今年年底。

从目前的情况来看，不只是显卡的出货量在未来一段时间将继续增加，存储芯片、图形处理器等的出货量也会有增加。

外媒在此前的报道中披露，疫情导致的远程办公和学习，增加了对笔记本电脑的需求，加之服务器和其他数据密集型应用的需求，拉升了存储芯片的需求，抵消了智能手机销量下滑对存储芯片需求下滑的影响，三星电子和SK海力士这两大厂商存储芯片业务的营收，在一季度也达到了164亿美元，同比增长10%，预计二季度同比仍将增长。

图形处理器厂商英伟达当地时间周四发布的2021财年第一财季的财报显示，该季他们营收30.8亿美元，同比增长39%，预计第二财季营收36.5亿美元，明显高于上一财年同期的25.79亿美元。