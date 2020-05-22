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我国自主研制首型高原型无人直升机成功首飞：续航时间5小时

2020/5/22 18:22:08来源：IT之家作者：西瓜责编：远洋评论：

IT之家5月22日消息 据新华网报道，我国首型高原型无人直升机AR500C在江西航空工业直升机所鄱阳无人机基地成功首飞，该型机由位于江西景德镇的航空工业直升机所自主研制，填补了我国高原型无人直升机领域的空白。

据报道称，20日下午3:30，指挥员下达首飞指令后，AR500C高原型无人直升机旋翼快速转动，拔地而起后垂直爬升，先后完成了前后飞行、左右侧飞、悬停回转、机动飞行等科目，飞行约20分钟后平稳落地，数据显示无人直升机状态良好，首飞宣告成功。

直升机所于2019年开展高原型无人机直升机的研制，主要开展了高原型发动机选型、高原型旋翼系统设计、全新气动外形重构、尾梁快卸、复合材料机身结构设计等核心内容研制工作，于2019年6月通过方案设计评审，8月通过详细设计评审，2020年3月底完成01架机总装，5月完成地面试验。

据悉，AR500C高原型无人直升机最大起飞重量为500千克，起飞高度5000米，使用升限6700米，续航时间约5小时，最大平飞速度170千米每小时，最大巡航速度165千米每小时。IT之家了解到，该机具有广泛的应用扩展能力，包括实施电子干扰、搜索支援、安保消防、森林防火、海事监管、核辐射和化学侦察，以及独立或协同有人机遂行目标指示、火力打击及物资投送等。

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