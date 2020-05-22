特斯拉两大工厂恢复“正常运营”，呼吁更多工人返岗

5月22日消息，据外媒报道，电动汽车制造商特斯拉人力资源主管瓦莱丽·沃克曼(Valerie Workman)日前向员工发送电子邮件，证实其在加州弗里蒙特的车辆组装厂和内华达州斯帕克斯的电池工厂已经恢复“正常运营”，并呼吁更多工人返回工作岗位。

沃克曼在电子邮件中称，这意味着特斯拉的考勤政策将从本周五起恢复，其中增加了新的条款：那些由于担心家庭成员感染新冠病毒而想待在家里的人，必须向特斯拉人力资源部提交描述本人情况的文件，并首先获得无薪休假批准。获批后，他们的无薪休假可以延续到5月底。

按照特斯拉的考勤政策规定，如果员工在没有累积个人休假的情况下翘班，或者如果他们在未经经理批准的情况下使用个人休假时间，将被扣除积分。通常情况下，每次缺勤将被扣2分，迟到被扣1分。最终，被扣5到6分的工人可以被解雇。

有些工人仍然害怕返回工作岗位，但特斯拉警告称，如果他们拒绝特斯拉的返岗要求，可能会失去领取失业救济金的资格。在宣布恢复运营的同时，特斯拉采取了许多与健康相关的预防措施，比如向工人分发口罩，并在工厂门口对工人进行体温测试。特斯拉正试图迅速将产量提高到停产前的水平，以便在季度末之前交付尽可能多的汽车。

3月24日，特斯拉汽车组装工厂按照当地命令进入“最低限度的基本运营”状态。但在5月9日，该厂不顾当地卫生机构命令重启工厂。5月17日，经过反复交涉，阿拉米达县最终批准了特斯拉的复工申请。

以下是沃克曼电子邮件全文：

由于在遏制新冠病毒方面取得持续进展，旧金山湾区卫生官员于5月18日放松了“就地避难”限制。具体地说，他们引用了有利的健康数据，表明感染病例和住院人数呈现稳定或下降趋势。这对我们社区的健康来说是个好消息，这个国家某些地区开始重新开放令人感到兴奋。

旧金山湾区的指导方针允许制造商恢复正常运营，并放松对零售、仓储和其他行业的限制，前提是它们必须遵守所有必要的安全预防措施。这一命令，加上阿拉米达县政府事先批准了我们返岗的健康和安全协议，以及不断改善的健康和安全数据，意味着我们美国的工厂正在恢复运营。

具体地说，这意味着弗里蒙特汽车工厂和内华达州电池工厂都有些重要的更新：

1.我们将在本周五(美国当地时间5月22日)恢复考勤政策，并增加新的规定：那些由于担心家庭成员感染新冠病毒而想待在家里的人，必须向特斯拉人力资源部提交描述本人情况的文件，并首先获得无薪休假批准。获批后，他们的无薪休假可以延续到5月31日。特别提示：如果您正在接受特斯拉或医生指示的隔离，表现出病毒感染症状，或病毒检测呈阳性，则不受考勤政策的约束，应继续留在家里。请通知您的经理，福利团队成员将与您联系讨论新冠病毒带薪休假事宜。

2.在这段充满挑战的时期，对于那些持续工作的人，额外报酬的领取时间可持续到5月31日。

3.所有人必须继续遵守健康和安全预防措施，我们将实施额外的检查和审计，以确保这些政策得到贯彻。

这份更新仅适用于我们在阿拉米达县弗里蒙特工厂和内华达州电池工厂的生产员工以及与生产相关的办公室员工。此前在家工作的人应该继续保持。在某些地区，额外的限制仍在继续，因此，只有当经理、人力资源合作伙伴或其他特斯拉代表要求返岗时，你们才能回来报到。

感谢你们一直以来的努力，帮助我们的特斯拉团队保持安全健康。感谢大家！