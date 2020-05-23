索尼WH-1000XM4旗舰降噪耳机最新爆料：支持同时配对多个设备

IT之家5月23日消息 索尼WH-1000XM4旗舰蓝牙降噪耳机的最新爆料在网上流出，信息来自于Twitter用户justplayinghard，他们从索尼的Headphones Connect应用中挖掘出了新耳机的一些信息。

该应用的代码暗示，WH-1000XM4耳机可能能同时与两台设备配对，而这是现款产品中缺失的一个功能，而现款产品如果你想使用不同的设备，就必须重新连接。

此外，WH-1000XM4可能还包括一个名为“智能通话”的功能，允许耳机检测声音并调整环境声音，这样就可以在不摘下耳机的情况下听到对话。现款产品也有类似的功能，叫做“环境声音模式”，可以让你在戴上耳机时听到环境声音。

另外应用还曝光了新耳机的外观，似乎与M3非常相似。此前，新耳机3月份通过巴西监管机构Anatel的认证，并且泄露了照片也一并曝光，照片中的M4看起来比M3略显厚重。另外，新的耳机可能包括更长的电池续航，可能一次充电就能使用40小时，比其前代产品的电池续航时间提高了4小时。

目前并不清楚这款耳机何时上市，索尼也没有公布M4耳机的任何信息。IT之家了解到，新耳机已经在2019年年底通过了FCC联邦通信委员会的审批，所以可能很快就会发布。