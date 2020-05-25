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小米 Redmi 智能电视 X 系列官宣爆料：标配 2GB + 32GB 大存储，内置小爱同学

2020/5/25 9:24:30来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月25日消息 Redmi智能电视X系列将在5月26日发布，近期Redmi智能电视官微继续预热Redmi智能电视X系列，透露了新品的更多特性。

Redmi智能电视X系列 标配2GB+32GB大存储，确保运行流畅的同时，也为用户提供了大容量存储空间，可以装下更多你喜欢的应用，娱乐、观影更加畅快！

Redmi智能电视X系列内置小爱同学，可联动丰富的AIoT智能设备，搭载远场语音技术，无需遥控器即可搜片、控制智能家居。大屏电视变身家庭的贴心管家，生活更加便利！

智能时代，我们拥有的AIoT设备越来越多，官方称，作为家庭的大屏控制枢纽，Redmi智能电视X系列可与2000+智能设备实现连接，在电视端形成控制、显示、交互。

根据官方此前透露，Redmi智能电视X系列采用4K超高清屏幕，支持NTSC 85%广色域。还将搭载MEMC运动补偿技术，支持60Hz智能补偿算法，可避免由于视频画面帧数不够而出现的重影、拖尾等问题。官方称，全系标配8单元重低音音响系统，4个12.5W超大功率扬声器，提供全场景澎湃音质，犹如身临影厅、剧院、球赛现场。

IT之家了解到，Redmi智能电视X系列将于5月26日在Redmi 10X系列新品发布会上发布，将包括X65、X55、X50三款新品。

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关键词：Redmi智能电视小米

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