史上最大规模！天猫618今日正式启动

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IT之家5月25日消息 今天，天猫618正式启动。据天猫官方数据显示，第1小时预售成交额同比增长515 %！家电3C、家装等行业率先实现7分钟破1亿，美妆7分钟超5亿。
IT之家了解到，此次天猫618将会派发100亿消费券和补贴，共有来自9个国家、50个商圈、300位明星、600多位总裁在淘宝展开直播。官方称今年的天猫618也将是史上最大规模的天猫618。
今年的天猫618活动时间如下：
5月25日零点开始商品预售，6月1日零点正式售卖，持续到6月20日。
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