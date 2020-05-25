IDC：Q1 中国平板电脑出货量 373 万台，华为苹果小米微软联想排名前五

IT之家5月25日消息 国际数据公司（IDC）最新发布的平板电脑季度跟踪报告显示：2020年第一季度中国平板电脑市场出货量约373万台，受“新冠”疫情影响，工厂产能同比下降29.8%。Slate Tablet(传统直板式平板电脑)出货量约167万台，同比下降63.3%；Detachable Tablet(可插拔键盘平板电脑)出货量约206万台，依靠自2019年下半年以来产品形态转化的拉动，依然保持168.2%的大幅同比增长，但增速下滑。

受疫情影响，一季度平板商用/消费市场出货均下滑明显。商用市场方面，政府集中力量抗击疫情、各级学校停课、企业停工停产，导致平板采购项目延迟或取消，商用市场表现低于预期，出货量仅为62万台，同比下降47.8%。IT之家获悉，消费市场方面，受学生在线教育需求拉动，表现好于预期，但产能制约供货，出货量约310万台，同比下降24.6%。

2020年第一季度中国平板电脑市场前五大厂商概览：

华为：位居第一。一季度华为平板出货量约为150万台，同比增长4.3%，市场份额占比40.2%。疫情期间，各厂商普遍受到工厂停工影响导致出货较少，只有华为逆势增长，代工厂复工复产情况较好，市场需求激增带动了各级产品持续热销，继续保持出货第一且市场份额优势扩大。未来随着新品的陆续发布，华为有望继续保持优势。

苹果：供应链影响出货。一季度苹果iPad出货量约为131万台，同比下滑42.5%，占据市场份额35.1%。由于苹果代工厂复工复产进度较慢，后续零配件供货不足，导致出货量无法满足市场需求。新款iPad Pro的发布由于产品定位和价格因素并不能对整体出货有所帮助，未来面对激烈的市场竞争，仍需推出更有竞争力的入门级产品。

小米：产品线有待更新。一季度小米平板出货量约为21万台，同比下滑31.3%，出货量市场份额占比为5.5%。虽然市场份额有所提升，但是小米老款产品已经停产，后续新品尚无更新。

微软：出货保持稳定。一季度微软平板产品出货量约为12万台，同比下滑17.6%，出货量市场份额占比3.2%。虽然出货同比下滑明显，但微软环比下降只有1.5%，出货较为稳定。新款Surface Pro 7出货持续提升，surface X系列开始出货，surface Go依托网课需求拉动，因此在疫情期间波动相对较小。

联想：受疫情影响较大。一季度联想平板出货量约为6万台，同比下降49.5%，出货量市场份额占比1.7%，下滑1.6个百分点。由于主要代工厂位于武汉地区，因此联想出货受到疫情影响更大。但是借助网课需求和与线上渠道的加强合作，联想在消费市场获得明显提升。