全新小米智能门锁 E官宣：6种开锁方式，售价999元

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IT之家5月25日消息 今日小米正式官宣全新小米智能门锁 E。
IT之家了解到，小米智能门锁 E拥有6 种便捷开锁方式，采用直插式 C 级锁芯，锁芯贯穿锁体，安全性大增。同时小米智能门锁 E还拥有丰富的智能联动场景，支持 MIoT 与 HomeKit。同时小米智能门锁 E还享有首次免费上门安装服务。
全新小米智能门锁 E将于5月27日上午10点在小米商城开启众筹，众筹价899元，零售价999元。
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