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1998 元起，vivo Y70s 开启预售：搭载 Exynos 880 5G，4500mAh 电池

2020/5/25 14:03:13来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月25日消息 今日，vivo旗下Y系列新机vivo Y70s正式开启预定。该机搭载了Exynos 880 5G SoC，支持SA&NSA双模5G。vivo Y70s提供了6GB+128GB、8GB+128GB两个配置选择，价格分别对应1998元、2198元。

6GB+128GB版本的vivo Y70s现可支付100元定金，待6月1日支付完尾款后即可发货；8+128GB版本现已开启全款预定，6月1日陆续发货。现在抢先预定vivo Y70s，还可享受10重豪礼：12期分期免息、赠90元组合配件券、以旧换新最高返4000元等等。

IT之家报道，vivo Y70s 正面搭载了一块6.53英寸的星眸屏幕，屏占比高达90.72%。机身背面采用光影外观，搭配了月影黑、星光蓝、雾光幻境的青春配色，雾面与亮面纹路巧妙融合。

vivo Y70s配备了1600万像素前置镜头，支持五重超质感自拍、前置超观感夜拍以及屏幕柔光环功能，提供更自然细腻的美颜效果的同时，还能在暗光环境下输出高质感的夜景自拍照。

vivo Y70s后置采用了4800万影像系统，同时辅以超观感夜拍、人眼追焦、4K超高清录像、EIS视频防抖以及超广角模式等功能。基于vivo的夜景RAW域高精算法，vivo Y70s内置的超观感夜拍可轻松捕捉完美夜色；而面对快速移动的人物，人眼追焦功能通过眼部对焦，实现了更精准的拍摄主体检测率及跟随性，即使出现画面短暂遮挡、人物走动仍能轻松锁定画面拍摄。

vivo Y70s配备了双扬声器，搭载实时耳返2.0，支持第三方K歌软件，可为用户带来“声临其境”的音效体验。不仅如此，搭配4D游戏震感，在游戏场景下vivo Y70s还能给用户打造“身临其境”的游戏体验。

IT之家获悉，在续航体验方面，vivo Y70s内置了4500mAh大电池+双引擎闪充技术，配合系统AI节电引擎，带来强劲续航。vivo Y70s还搭载了零感水冷散热系统。

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关键词：vivoExynos 880

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