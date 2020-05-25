讯飞推两款语音转写新品：识别率达98%，299元起

IT之家5月25日消息 今天，科大讯飞智能录音转写赛道正式发布2款新品：讯飞智能录音笔A1、讯飞会议宝S8，预售价格分别为299元和589元，这是自2019年5月讯飞首款智能录音笔上市后的再次推新。

讯飞智能录音笔A1定位为入门级便携式录音笔产品，配合讯飞听见APP可实现录音+转写功能，产品主要服务于学生群体在课堂记录重点知识。该产品采用迷你的外形设计，机身大小为55*32*15mm，重量仅为30g，可以轻松放进口袋携带。采用Knowles的双数字麦克风阵列，并配置550mAh锂电池，连续录音可达1200分钟，待机时长最高为25天，支持32GB本地存储及10GB的云端存储空间。

IT之家了解到，讯飞智能录音笔A1采用基于深度全序列卷积神经网络的语音识别框架，识别准确率高达98%，并支持10类语种、12种方言转写及中英文混读转写。同时配合讯飞听见APP使用，支持录音转写结束一键分享录音和转写结果。该机目前于苏宁易购、天猫进行首发预售，预售价299元。

讯飞会议宝S8主要定位于企业行政人员的办公场景，连接电脑即可对会议内容进行录音和转写。在会议上可实现编辑语音转文字处理结果，实时投入电脑屏幕的功能，每分钟可转写400字，准确率达98%。此外，在会议上该机支持一键划重点功能，方便整理会议纪要。

该机采用黑色六边形设计，重量为97g，采用环形7+1麦克风阵列，支持360度的24bit高品质拾音，最远长达10米。此外，该机采用随插随用、无需充电的设计，产品本身无存储功能，数据实时存入电脑，防止重要数据丢失。该机的预约价格为589元，同时提供1年免费不限时转写服务。