北邮吕廷杰：卫星互联网民用不经济，可作为5G和6G补充

5月25日晚间消息，信息社会50人论坛近日举办主题为“数字转型与可持续发展”的线上专题研讨会，中国信息经济学会副理事长、北京邮电大学经济管理学院教授、信息社会50人论坛2020年度轮值主席吕廷杰，发表主题演讲并接受了媒体采访，阐释了其在5G赋能工业互联网、卫星互联网未来的发展等方面的观点。

5G赋能工业互联网 商业模式仍在探索

吕廷杰发言的主题是“万物智联：5G赋能工业互联网的关键因素与目标“。他认为，5G改变社会主要体现在以下三个方面：第一，增强移动宽带，是4G上网速度的100倍；第二，海量机器连接，能够每平方公里100万个接入；第三个，低时延，1毫秒的时延。

他提出，智慧地球时代，将带来三个显著的通信能力上的变化，第一，人应该成为网络中的要素，成为智慧的节点。第二，由于大量的物联出现，大量的异构化的网络与系统将实现互联互通。第三，无处不在的计算。

工业互联网的三个关键是四个T的融合，软件能力与算力算法市场的应用深度和云、物、边协同的架构。他更提出，在5G时代，制造业的数字化转型会带来六个大的趋势：一，越来越多的数据和越来越少的管理；二，越来越多的自动化的工厂和越来越数字化的运营；三，越来越短的产品周期与越来越服务化的制造业；四，越来越个性化的定制；五，越来越多样化的终端；六，越来越智能化的基础设施与越来越智慧的制造。

不过他也坦承，目前5G在工业互联网上的应用，商业模式还未清晰。“比如说中国联通跟商飞做了5G网络的应用覆盖，据说很先进。但是怎么收费，是按流量收，还是月租费收，都还没确定。现在就是一个样板工程，谁都不知道商业盈利模式在哪儿。”吕廷杰说。

卫星互联网民用不经济 可补充5G和6G

在研讨会上，网络信息科技前沿创新研究专家胡延平的主题演讲题目是“空天互联：从下一代网络看信息基础设施演进、OTT变革“。他特别强调整个信息基础设施正在发生更加根本性的变化，即空天互联网络。

他指出，虽然国内的空天互联网络过去几年一直在发展变化，但是仍然有诸多误区，需要重新审视，以避免在认识空天互联网络上出现认知偏差。我们要解决的核心问题第一是技术，第二是认知。他认为，从政策到产业到公众，都应重视空天互联网络的建设，因为空天互联网络是十年后的下一代网络新型基础设施，其必需的轨道资源与频谱资源的物理极限非常有限，我们已经落后了，需要急起直追。

在回答网友提问时，吕廷杰也针对空天互联网络的话题发表了观点。

特斯拉CEO马斯克曾声称要通过星链计划打造空天地互联网，也让这个话题成为全球关注的热点。吕廷杰认为，星链计划在通信技术方面没有任何突破，采用的是5G频率、5G技术。相比技术进步，可能还是一个经济问题。因为其掌握了卫星回收复用和一箭多星技术，所以释放通信卫星的成本大幅度降低。同时目前国际上对卫星通信的规则是，占了卫星轨道资源和某个频段，只需要在国际电联报备。“我有能力我就占了，更像一种抢地盘，更多是经济考量，包括获得资本市场的追捧。”

在他看来，如果卫星互联网是作为5G或者6G的补充来实现对物甚至人的连接与覆盖，一定是那些对时间延迟不敏感的业务。因为尽管是低轨道，任何一组信号从1200多公里的天空一个来回，至少8毫秒，而5G地面网络的时延仅仅为1毫秒。卫星互联网的8毫秒时延无法用于自动驾驶汽车的控制、工业互联网、VR/AR等场景。“卫星绝对不可能用在泛在计算的控制类的应用当中，但它可以做覆盖的补充，用于对带宽和时延的需求并不强烈的业务，或者信号不好的地方。”

“我们测算过，就目前看到的这些应用，这套空天地互联网解决方案是不会有经济效益的。”吕廷杰说，马斯克的星琏计划在民用上不可能有效益，最终的经济效益可能来自军方。密集的卫星通信网络将是指挥无人机最好的解决方案，也是导航的最佳备份系统。空天对抗时，卫星控制飞行器的距离明显缩短，时延问题也就不会那么明显。因此他也呼吁，中国要重视卫星互联网的发展与应用。