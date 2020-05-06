中国联通发布卫星互联网业务：沃星海、沃星陆、沃星空、沃星图

IT之家5月6日消息 近日，国家发改委首次将卫星互联网列入“新基建”范畴。在全面加速5G“新基建”的同时，中国联通旗下联通航美在卫星互联网领域也有新动作。

4月27日-30日，联通航美发布了沃星海、沃星陆、沃星空、沃星图四大卫星系列产品，为政府企业客户展示了中国联通在天、地、海一体化的应急通信服务能力。

沃星海——海洋卫星宽带接入服务

沃星海产品专业为渔船、商船等各类船舶、海工平台、岛礁等领域用户量身打造的海洋卫星宽带接入服务及系统解决方案。可为用户提供高速互联网、视频、语音、数据回传、远程监控、船舶管理等多种应用服务。

沃星海产品适用于散货船、集装箱船、渔船、游轮、海工船、科考船、油气运输船、海洋作业平台、海洋牧场等领域，具备卫星网络宽带化、业务实时化、覆盖全球化、服务多样化、管理平台化等优势。

沃星陆——陆地卫星宽带接入服务

沃星陆产品旨为应急保障、行业用户、抢险救灾、突发事件处置等领域用户打造的多模式、安全、可靠的卫星应急和专网通信等服务、单产品硬件服务、卫星数据流量服务及系统解决方案产品服务。

“联通航美卫星应急服务平台”打造了应急体系，包含无人机、应急基站、应急指挥车、车载静中通、船载动中通、卫星固定站、全自动卫星便携站、超轻型卫星便携站以及卫星专网通信业务平台，可为用户提供高速卫星互联网、视频、语音、数据、监控、调度指挥等多种应用服务，实现了产品小型化、终端便捷化、应用灵活化和平台管理化。

沃星空——空中卫星宽带接入服务

IT之家获悉，沃星空产品采用机载通信解决方案，结合联通航美丰富的卫星资源和可靠的运维保障体系，以民航客机为载体，为航空公司和乘客提供高速、稳定、安全的宽带互联网接入服务。

沃星空产品已通过国家安全中心和工信部的定级备案及安全防护审批，已纳入中国联通集团产业互联网产品目录，并为多家航空公司提供了商务和测试服务。

沃星图——遥感卫星影像资源应用服务

沃星图产品整合了国内商业高分辨遥感卫星资源，为客户提供高精度卫星影像数据、地理信息数据，并以此为基础提供相应的遥感数据分析和应用服务，可为机场安全与两违执法领域提供优秀的系统解决方案。联通航美还引入全景视频融合可视化平台，为客户提供定制化的天地一体化监测系统方案。

“联通航美火易见系统”应用风云四号、高分四号、葵花8号、NOAA、FIRE等多波段高频次的遥感卫星数据资源，实现了对全国火点昼夜连续高效的监测，并可对森林火灾实现10分钟卫星预警服务和火点快速定位。拥有数据直观化、监测实时化、服务定制化、信息智能化、管理平台化等特点。