【IT之家开箱】realme真我X50 Pro玩家版光速银图赏

IT之家5月25日消息 今天下午，realme正式发布了真我X50 Pro 玩家版手机。真我X50 Pro 玩家版采用了3D 曲面玻璃，搭配弧形腰线，手感温润舒适，全新升级的光学镀膜技术，让颜色光影更明亮生动。

真我X50 Pro 玩家版拥有幻影黑、光速银两款配色，IT之家拿到的是光速银版本，现在为大家带来新品的开箱图赏。

真我X50 Pro 玩家版包装采用了大面积的黄色背景，机身侧面和正面则印有X50 Pro的文字名称。

在配件方面，包括手机本体、65W SuperDart充电适配器、USB Type-C数据线、手机保护壳、SIM卡通针、说明书等。

真我X50 Pro 玩家版采用90Hz 三星AMOLED屏，支持180Hz采样率，采用全新E3发光材料，HDR 10+ 认证，支持阳光屏，COF封装工艺，92%超高屏占比。

“光速银”整体为隧道纹和CD纹拼接而成，大面主体纹理是隧道纹，纹理模具采用激光直写的方式光刻而成。

拍照方面，真我X50 Pro 玩家版采用4800万广角四摄，主摄为4800万像素索尼IMX 586，支持AI炫彩模式，超级夜景3.0，UIS Max 超级视频防抖，实时虚化/慢动作视频。

其它方面，真我X50 Pro 玩家版搭载立体双扬声器，杜比&Hi-Res双重认证，超振感线性马达，定制4D游戏振感，Hyperboost全速电竞模式，360°环绕天线，5G 双模全网通，支持Wi-Fi 6。

真我X50 Pro 玩家版搭载骁龙865旗舰处理器，LPDDR5内存+双通道UFS 3.1高速闪存。支持65W SuperDart超级闪充，充电3分钟开黑1小时，支持边玩边闪充 & 亮屏闪充。支持电竞级VC液冷散热，核心发热源全覆盖。

IT之家了解到，售价方面，真我X50 Pro 玩家版，首发限时最高立省400元，6+128GB券后价2699元，6月16日 0 点开售；8+128GB券后价2999元，12+128GB券后价3299元，6月1日 0 点正式开售 ，今日 17 点开启预定。

更多图赏：