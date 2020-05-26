需要1万枚核弹才能将火星变地球，马斯克：没问题！

北京时间5月26日消息，据国外媒体报道，SpaceX公司执行总裁埃隆·马斯克（Elon Musk）有一项宏伟的计划：使用核弹头爆破火星，对这颗红色星球表面进行改造，但是这一计划遭到了一位俄罗斯太空官员的质疑。

俄罗斯宇航局执行主任亚历山大·布洛申科（Alexander Bloshenko）表示：即使是在最新技术的基础上，马斯克仍将需要1万枚最大载荷量的核弹才能实现火星表面地球化的计划。

布洛申科的评论认为马斯克在火星两极引爆核弹的想法非常极端，这将释放大量的二氧化碳，导致火星大气升温，但是是否能使火星气候和环境“地球化”并不确定。面对质疑，马斯克这位亿万富翁并不是个在挑战困难面前退缩的人，对此他只是轻描淡写地回复：“没问题。”

多年以来，马斯克一直希望征服火星，实现人类殖民火星，同时他对该目标有几个锦囊妙计，其中之一就是使用核武器轰炸火星。

早在2015年，他在斯蒂芬·科尔伯特（Stephen Colbert）主持的《深夜秀》节目中首次透露了火星整体计划，称火星是一颗“大气可以改造的行星”，如果对火星大气层加热，就会形成类似地球的气候和环境，逐渐适宜生命存活。

马斯克解释称，这项计划实现需要较长时间，通过在火星表面引爆核弹，逐渐释放二氧化碳至火星大气层，可以实现这一目标，核弹等大规模杀伤性武器爆炸时会释放大量热辐射，包括：可见光、红外线和紫外线等。

依据马斯克的初步推算理论，核弹爆炸释放的能量中，热量占35-45%，这意味着巨大热量在短时间内迅速形成，这些热量可用于加热火星大气层。

然而，布洛申科并未完全接受这一观点，他表示，如果简单分析一下，基于当前科技发展状况，马斯克提出的一个太空计划根本无法实现。举例来讲，在火星极地进行热核弹爆炸，如果要取得实际效果，就需要发射1万多枚最大载荷的核弹，这种类型的核弹尚在研究中，技术仍不成熟。此外，人类并没有能力改变火星或者金星，将它们改造成类似地球气候和环境的星球。

但是马斯克仍然非常自信，认为核弹轰炸火星计划切实可行。2019年，他还在推特上发布了“核火星”消息，同时公布了这项计划方案。

马斯克还在推特上发布了另一项雄心勃勃的火星计划，提出一种实现人类居住火星表面的新理论，其中涉及到利用太阳射线的“太阳反射器”，数千个太阳反射器人造卫星可作为“人造太阳”，对火星进行加热。

虽然马斯克未提供关于反射器如何实际运行的具体细节，但他提出了一种替代方案，前不久他重申该方案将涉及使用核弹轰炸加热火星。除了让这颗红色星球适合未来人类生存，他还制定了另一项宏伟战略计划——建造1000艘星际飞船。

据称，目前SpaceX公司未来能每72小时制造一艘星际飞船，因此建造1000艘星际飞船的计划指日可期。马斯克还指出，每艘飞船都是可重复使用的，有效载荷9万磅以上。

虽然马斯克对火星探索计划充满了期待和信心，但是他曾遗憾地承认，自己生前可能无法实现火星计划，预计需要18年时间才能准备好将第一批宇航员送入火星轨道。

马斯克说：“我们必须提高公司的创新研发速度，否则依据过去的科技发展趋势，我肯定生前无缘登陆火星表面。”

进展缓慢似乎让马斯克很失望，他曾表示，如果技术成熟的话，他有七成概率会亲自登陆火星。

马斯克的“星际运输系统”

目前，马斯克公布了一项宏伟的太空计划——“星际运输系统”，可在80天将人类送到火星表面，并在火星表面建立一个可持续发展的100万人的人类殖民地。

他在墨西哥举行的国际宇航大会上表示，我想要实现的是让火星看上去更适合人类生存，向人们展示我们可以在有生之年实现登陆火星的美好愿望。然而，他警告称火星之旅可能会非常危险，并且表示首批登陆火星的人类“必须做好死亡的准备。”

据悉，星际运输系统将使用一个12米直径的巨型火箭助推器和49个引擎，以及一个17米直径的特殊航天飞机，整个火箭堆高度达到122米。该火箭发射升空后可在轨道进行燃料再注入，一旦抵达火星表面，该火箭将利用火星表面的甲烷作为返程燃料。