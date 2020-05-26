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LG 显示广州 OLED 电视面板工厂量产推迟至 Q3 季度

2020/5/26 11:04:48来源：TechWeb作者：辣椒客责编：骑士评论：

5月26日消息，据国外媒体报道，原计划去年10月份量产的LG Display广州OLED电视面板工厂，量产时间已再度被推迟，预计在今年三季度量产。

LG Display在广州的，是8.5代OLED面板工厂，推迟到今年三季度量产，也就意味着这一工厂OLED电视面板的量产时间，第三次被推迟。

LG Display广州8.5代OLED面板工厂在2017年宣布，由LG Display与广州开发区相关企业合资建设，投资约42亿美元，LG Display持股70%，计划2019年10月量产，初期产能为每月6万片玻璃基板，2021年提升至9万片。

但由于技术方面的原因，LG Display这一工厂的量产时间，随后被推迟到了2020年的1月底，较最初预计的时间推迟了近一个季度。而受疫情影响，这一工厂的量产再度被推迟，推迟到了今年二季度初期量产。

在最新的报道中，外媒称LG Display广州OLED面板工厂的量产时间已再次推迟，由二季度初期推迟到了三季度。

推迟到三季度量产，主要有三方面的原因，首先是良品率问题依旧存在；其次则是疫情期间的隔离，延缓了工程进度；其三则是市场需求降低，LG Display也不急于推动这一工厂快速量产

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关键词：LG面板

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