LG电子将把两条电视生产线从韩国迁往印尼，以提高全球生产效率

5月20日消息，据国外媒体报道，周三，LG电子表示，该公司已决定在减少韩国国内产量的同时，扩大电视机的海外生产。它将把其在韩国的两条电视机生产线迁往印尼。

该公司此举是其全球重组的一部分，目的是在新型冠状病毒大流行之际提高全球电视生产效率。

LG电子发言人表示，该决定不受近期全球部分生产线因新冠肺炎疫情而停产的影响，而是为了实现生产的多元化。

在许多其他制造商都在削减产能之际，LG电子却在扩大其电视机业务，希望进一步实现生产足迹多元化，并提高产能。而这一战略的关键部分将是该公司位于印尼的Cibitung工厂，该工厂将成为该公司新的区域中心。

LG电子表示，在其位于首尔以南约260公里的Gumi电视机厂的六条生产线中，有两条最早在今年内将迁至其位于印尼的Cibitung工厂。尽管LG电子削减了其韩国国内工厂的产能，但该公司表示不会裁员。

LG电子的Cibitung工厂成立于1995年，目前主要生产电视、显示器和数字标牌产品。该公司表示，随着扩建和升级，该工厂的年产能将提高50%。增加该工厂的产能，将使LG电子能够更好地向亚洲和澳大利亚的消费者供应产品。

LG电子表示，最新的重组计划旨在将印尼Cibitung电视工厂建设成该公司的亚洲生产中心。该公司在波兰的Mlawa工厂将向欧洲供应电视机，而其在墨西哥的工厂将供应北美地区。

此前，由于受新冠疫情影响，LG电子位于南京的LG化学电池工厂和LG显示器模块工厂从2月初起至2月9日全线停产。LG化学北京、广州偏光片、天津汽车零部件等工厂也曾停线。