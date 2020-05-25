财报中的电商“三国杀”：阿里京东拼多多谁主沉浮？

划重点：

1，三家的财务亮点体现在不同指标中：阿里巴巴在GMV、年度活跃用户、净利润方面领先；京东在单季度营收上跃居首位；拼多多在营收增速方面略胜一筹。简言之一句话：阿里盘子更大；京东底子更稳；拼多多成长更快。

2，除核心电商业务外，三家在细分业务中另辟蹊径：阿里巴巴四大板块中，云业务年收入400亿元增长显著，补缺其他业务弊端；京东板块中，物流成为业绩增长的重要推动力；拼多多的“百亿补贴”活动，烧钱换来了更多用户。

3，三家在活跃用户数上均有所提升，且增幅均达到千万级，这意味着下沉市场仍存在人口红利，该领域是新增用户的重要引擎。所以，今年下沉市场仍是三家的主要阵地，阿里聚划算、京东京喜、拼多多将持续“厮杀”，各家补贴活动仍将持续。

4，疫情过后的Q2财季，三家将面临新的挑战：

电商主播持续升温让阿里看到了新增长点，但只靠头部主播不可能达到数千亿体量，阿里需要劝更多商家入场并撬动收入增长；

京东上季度的现金流转负，净利润较去年同期降低，扭转目前局面并持续放大物流优势，这是场长期考验；

拼多多亏损仍在持续，如何维持“百亿补贴”，解决低客单价和用户忠诚度等问题是其面临的挑战。

中国网络零售行业市场形成了以阿里巴巴、京东和拼多多为首的“三足鼎立”格局，有人称其“三国杀”，亦称“猫狗拼”。

在走出疫情阴霾后，三家迎来了竞争新阶段。新浪科技从各家财报的GMV、营收及活跃用户等指标，透视三家在疫情冲击中的表现究竟如何？

尽管受到疫情影响，就总体而言，三家业绩都超出了此前悲观的市场预期。

2020财年，阿里巴巴集团收入同比增长35%至5097亿元，这得益于中国零售商业业务及阿里云的收入增长。而在2020财年第四季度，阿里收入1143.1亿元，同比增长达到了22%；

反观京东，虽然刘强东已淡出公众视野许久，在老将徐雷接管京东零售的日子里，京东逐步表现出了增长势头。该季度京东实现了净收入1462亿元，同比增长20.7%。

拼多多的烧钱策略仍在持续。该季度，在平台的销售与市场推广费用达到72.97亿元的刺激下，拼多多用户数同比增长超过40%，迈进了“6”亿时代。其季度实现营收65.41亿元，同比增长达到44%；

总结三家财报会发现：阿里在该季度净利润方面依然领先；京东在单季度的营收再超阿里“登顶”，但净利润与阿里相差甚远；拼多多的营收与阿里京东不在同一量级，且相差悬殊，但其营收增速领先两者。

事实上，电商发展多年，增速放缓或是必然。一方面，平台的体量增大，基数加大后要实现高速增长就相对困难，三者的处境近乎相同。另一方面，人口流量红利消失，加之春节、疫情、物流停摆等影响，进而影响到交易额和营收。

活跃用户数，永远是电商的核心比对数据。

单季度而言，阿里、京东和拼多多新增用户数量分别为1500万、2500万和4290万。

若从用户规模来看，阿里首位，拼多多其次，京东垫底。但从增速上看，拼多多位居第一，京东、阿里位居二三。

拼多多又缩小了与阿里电商用户数的差距，不过这要从两个维度观察：

一方面，国内下沉市场的人口红利已接近瓶颈，双方均在挖掘该市场用户，拼多多能否趁势追平或超越，值得关注；另一方面，阿里的基本盘大，其国际零售业务的活跃消费者已超过1.8亿，并且支付宝、本地生活等业务板块会相互引流，阿里经济体的流量共享让拼多多、京东“望尘莫及”。

在GMV方面，阿里数字经济体商品交易额突破1万亿美元，这其中包含了淘宝、天猫、盒马、饿了么、口碑等整体领域的数字总和。阿里董事局主席张勇直言，“在2021财年，将至少再创造人民币1万亿元的GMV新增量。”

相比阿里的众多板块，拼多多的主营业务仍以电商为主，但其GMV总量达到了11572亿元，同比增长108%。

京东则未披露GMV数据。但根据2019年全年，京东GMV首度突破2万亿元关卡达到20854亿，同比增长24.3%。按此推算，京东的GMV也会保持增长。

在疫情这个特殊的时节，“猫狗拼”三家的优劣势被不断放大，并呈现“互相融入”之态势。

面向未来，阿里的本地生活正和支付宝、天猫等多个场景融合，更多用户将成为经济体中的一员；京东借助仓储物流优势保持了良好势头，进军高端市场或许可以收获新的增长点；拼多多账上现金及现金等价物超400亿元，“百亿补贴”还能烧出几亿新用户呢？……

在这条追求增长的道路上，电商三国的“厮杀”也将更加惨烈。