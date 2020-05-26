RedmiBook锐龙版系列发布：16.1英寸大屏+R5 4500U，3999元

IT之家5月26日消息 今天，卢伟冰正式推出了三款RedmiBook锐龙版笔记本，尺寸分别为16.1英寸、14英寸和13英寸，售价都是3999元，首销有200到300元的优惠。

IT之家了解到，RedmiBook轻薄本采用全面屏设计，RedmiBook 16锐龙版和RedmiBook 14Ⅱ锐龙版的屏占比高达90%，RedmiBook 13锐龙版屏占比达到了89%。

配置方面，本次发布的三款RedmiBook锐龙系列笔记本全部搭载了AMD最新Zen2架构锐龙4000系列处理器，最高配备锐龙7 4700U，拥有8核心8线程，主频2.0GHz，最大动态加速频率4.1GHz。官方称其领先的7nm制程，首次追赶上了手机处理器，体积缩小25%的同时，带来能效提升2倍，相较上一代Picasso平台，带来15% IPC性能提升、23%单核性能提升和60%的多核综合性能提升。

官方表示，RedmiBook 16锐龙版不仅做到了大屏小机身，机身重量也仅为1.8kg。RedmiBook 16锐龙版还配备了46Whr大电池，可为用户提供长达12小时的超长续航，同时，支持1C快充技术，关机状态下，38分钟即可充电达50%。

RedmiBook 16锐龙版配备了65W迷你电源适配器，5cm x 5cm x 2.8cm的体积轻约100克，并且采用通用的Type-C接口设计。

价格方面，RedmiBook 16锐龙版R5/16GB/512首销优惠200元，到手价3799元。RedmiBook 14Ⅱ锐龙版R5/16GB/512首销优惠300元，到手价3699元。RedmiBook13锐龙版R5/16GB/512首销优惠200元，到手价3799元。5月26日16:30开始接受预订，6月1日0点全网首卖。