京东618：数码24期免息，小爱音箱Play 39.5元新低

京东618狂促现已开启，全场可领大额券+预付定金膨胀+直减新低：点此前往主会场。

主会场今天是“电竞酷玩日”：数码3C类预售定金最高抵1000元，全场最高24期免息。

▲ 京东618 5月活动流程

划重点

日期 活动 5月30日 超省神券 6月1日 超级秒杀 6月5日 超级品牌 6月8日 PLUS DAY 6月12日 手机狂促 6月16日～18日 高潮期

重中之重：5.30、6.16、6.18。

今日预售好价

售价下方可领5折券（6月1日可用），折后实付39.5元。此音响当天有可能涨至99元，券后49.5元，同样好价。

前2400名付尾款赠【44W闪充套装】，前6000名晒单赠【30元京豆】。

iQOO Z1 显示屏支持HDR10与144Hz，搭载天玑1000 Plus旗舰芯片+LPDDR4X内存+UFS2.1闪存。支持5G+5G双卡双待，内置4500mAh电池+液冷散热系统，支持44W超快闪充，23分钟可充电50%。

采用了鸿蒙818处理器，可以流畅播放8K 30帧内容。4K分辨率面板（92% DCI-P3），支持MEMC动态补偿+HDR动态映射+噪点抑制+对比增强等功能。采用了4个10W扬声器，可熄屏作为独立智能音响使用。

1000XM3搭载新款QN1处理器，降噪算法能力上升4倍，处理高频声音的能力有明显上升。支持快速充电，充电10分钟可续航5小时，开启蓝牙并使用降噪续航为30小时。

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