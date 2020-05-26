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京东618：数码24期免息，小爱音箱Play 39.5元新低

2020/5/26 16:25:07来源：IT之家作者：一乖责编：一乖评论：

京东618狂促现已开启，全场可领大额券+预付定金膨胀+直减新低：点此前往主会场

主会场今天是“电竞酷玩日”：数码3C类预售定金最高抵1000元，全场最高24期免息。

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▲ 京东618 5月活动流程

划重点

日期活动
5月30日超省神券
6月1日超级秒杀
6月5日超级品牌
6月8日PLUS DAY
6月12日手机狂促
6月16日～18日高潮期

重中之重：5.30、6.16、6.18。

今日预售好价

京东Redmi 小爱音箱 Play售价下方5折券，6月1日可用79元（5折后39.5元）直达链接

售价下方可领5折券（6月1日可用），折后实付39.5元。此音响当天有可能涨至99元，券后49.5元，同样好价。

京东vivo iQOO Z1 5G 6GB+128GB定金100元 领200元券 送耳机+半年延保1998元（12期免息）直达链接

前2400名付尾款赠【44W闪充套装】，前6000名晒单赠【30元京豆】

iQOO Z1 显示屏支持HDR10与144Hz，搭载天玑1000 Plus旗舰芯片+LPDDR4X内存+UFS2.1闪存。支持5G+5G双卡双待，内置4500mAh电池+液冷散热系统，支持44W超快闪充，23分钟可充电50%。

京东荣耀智慧屏X1 65寸2G+16G 8K解码2999元（6期免息）直达链接

采用了鸿蒙818处理器，可以流畅播放8K 30帧内容。4K分辨率面板（92% DCI-P3），支持MEMC动态补偿+HDR动态映射+噪点抑制+对比增强等功能。采用了4个10W扬声器，可熄屏作为独立智能音响使用。

京东创新 T100 蓝牙桌面音箱HiFi 重低音炮699元(20元定金)直达链接京东索尼 WH-1000XM3 头戴式降噪耳机领PLUS会员1200-50元券（每月100元券包）1549元（12期免息）直达链接

1000XM3搭载新款QN1处理器，降噪算法能力上升4倍，处理高频声音的能力有明显上升。支持快速充电，充电10分钟可续航5小时，开启蓝牙并使用降噪续航为30小时。

• 京东618狂促：点此前往

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