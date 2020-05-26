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百度文库崩溃半小时，赶论文的网友心碎了

2020/5/26 19:10:55来源：TechWeb作者：果青责编：远洋评论：

疫情期间停课不停学知道不？马上要放暑假了，期末论文还是要交的，你写完没？

昨天晚上，百度文库崩溃半小时，吓坏一众在家学习赶论文的学子：你默默在手边的时候不觉得有多重要，但是失去的瞬间却真真切切感觉到不舍（痛苦）。

于是乎，微博平台成百度文库库友（熬夜）花式表白（祈祷）现场，真香和彩虹屁齐飞

百度文库崩了？难以置信啊，网友先是纷纷现身微博求确认。

担心自己被定向拉黑的？？？

得知百度文库确实崩了，正在赶论文的小哥哥小姐姐们慌了：

不过，还是有很多宝宝心态好、想得开（幸灾乐祸）的：

也有着急起来，因爱生“恨”了

当然，“最理智”（最机智）头衔当属求程序员哥哥加油修复的大四宝宝了（别整没用的，修好能用最重要！）。

给程序员的彩虹屁吹起来……

好在，百度文库崩溃半小时，就被程序员小哥哥修复好了。

昨日晚间11点多，百度文库发布“求饶”致歉公告，贿赂广大文库裤友：私聊的送7天会员。

百度文库崩溃的杀伤力这么大吗？吃瓜群众算是见识到了。

小编去翻了一下百度文库历史，发现这款起步2009年的老牌互联网产品，目前文档总量已经达到惊人的5.9亿，现在仅仅每日文档上传量就达到200万份，已经成为一个知识宝藏。

有正在赶作业的小朋友提醒小编，今年2月，在国内疫情最严峻时期，百度文库宣布面向全国中小学师生免费开放中小学教育资源，提供包含有北京知名学校骨干教师分享的系列同步视频课程、百度文库2.1亿份基础教育文档资源，还有小、初、高各科目主流教材版本教育资料。

百度文库俨然是要把自己变身成在家学习伴侣了。

停课不停学的小伙伴们已经够辛苦了，最后祝福所有小伙伴：百度文库不挂，论文顺利写完。

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关键词：百度文库

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