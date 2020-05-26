我国首艘智能航行集装箱运输商船“智飞”号在青岛开工

IT之家5月26日消息 日前，我国首艘具有智能航行能力的集装箱运输商船“智飞”号在青岛开工建造。“智飞”号是由智慧航海（青岛）科技有限公司投资、青岛造船厂承建，是我国首艘具有智能航行能力的集装箱运输商船。

据智慧航海（青岛）科技有限公司董事长姜海鹰介绍，“智飞”号总长约110米，型宽约15米，型深10米，设计航速为12节，总吨位5644吨，装箱量316TEU（标准箱），是目前在建的全球吨位最大的智能航行集装箱运输船，将成为青岛海上船舶智能航行测试场开展系统性测试的首个集成性样本。

“智飞”号将配备我国自主研发的智能航行系统。集成并安装有多家科研机构和企业完全自主研发的自主航行系统，采用中船重工第七〇四所研发的大容量直流综合电力推进系统，首次在同一船舶上实现直流化、智能化两大技术跨越，具有人工驾驶、远程遥控驾驶和无人自主航行三种驾驶模式，能够实现航行环境智能感知认知、自主循迹、航线自主规划、智能避碰、自动靠离泊和远程遥控驾驶。通过5G、卫星通信等多网多模通信系统，可以与港口、航运、海事、航保等岸基生产、服务、调度控制、监管等机构、设施实现协同。

IT之家了解到，在“智飞”号开工建造之前，智慧航海（青岛）科技有限公司已经投资建设了自主航行系统试验船“智腾”号，智腾”号于2019年5月16日正式亮相。而“智飞”号计划将于2021年上半年完成建造和智能航行系统安装，下半年在青岛海上船舶智能航行实验测试场完成项目实船智能航行测试，然后交付运营。