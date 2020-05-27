Redmi 10X/Pro 首发搭载，小米徐洁云：天玑 820 长期独占

IT之家5月27日消息 5月26日下午，Redmi举行新品发布会，正式发布了Redmi 10X/Pro手机，搭载了联发科天玑820。X系列主打“新锐科技，源于内芯”。

官方介绍，Redmi 10X全球首发天玑820，可能是2020年最强中高端处理器，由Redmi & MediaTek深度合作优化。Redmi 10X内置4520mAh电池，支持22.5W快充；Redmi 10X Pro则支持33W疾速闪充。

小米徐洁云在微博上表示，没有理由不选5G了。5G先锋就是得有先锋的样子。另透露，天玑820长期独占。

Redmi 10X拥有强悍的游戏配置，系统级响应速度优化，触控超灵敏。优秀的液冷散热系统，打游戏时均匀散热，流畅不卡顿，你喜欢的主流3D大型游戏，全部满帧运行。

IT之家获悉，Redmi 10X是全球首批双5G待机，两张5G卡随时智能切换，全程5G高速在线。针对高铁、电梯等5G痛点场景进行专项优化，超强信号超低功耗，无论在哪，5G高清通话不断线！

Redmi 10X手机 6GB+64GB售价1599元，6GB+128GB售价1799元，8GB+128GB售价2099元，8GB+256GB售价2399元。现在开启预售，6月1日0点正式开售。

Redmi 10X Pro手机 8GB+128GB售价2299元，8GB+256GB售价2599元。6月5日正式开售。