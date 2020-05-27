三星李在镕否认检方指控，被持续讯问 17 小时

北京时间5月27日消息，三星集团继承人李在镕26日因集团旗下公司合并及接班疑点接受检方传讯，从上午8点半一直持续到27日凌晨1点半才获准返家。据悉，李在镕全面否认了检方指控。

李在镕以被控告人身份非公开到案接受审讯。这是李在镕2017年2月因行贿案被批捕后时隔3年多再次到案受讯。检方怀疑三星在2015年旗下三星物产和第一毛织的合并过程中，不惜会计造假造成贬值局面，为李在镕接班营造有利环境。

据悉，检方重点讯问了李在镕对当时集团指挥塔——未来战略室下达了何种指示，并从该部门接到了什么汇报。但李在镕全面否认相关指控称，自己没有下达任何指示或从未来战略室接到任何报告。检方表示，将根据调查结果讨论是否有必要再次传唤李在镕。

根据韩国去年12月起实施的人权保护调查规则，原则上调查应在当天午夜结束，但李在镕方面利用例外条款要求彻夜调查，因此调查时间长达17个小时。

2018年11月，韩国金融委员会所属的证券期货委员会向检察机关举报三星生物制剂公司财务造假。之后，检方着手展开调查，并从去年9月起将调查范围扩大至引发会计造假的集团接班问题，接连传唤三星前现任高管，并于去年5月和7月两次向法院申请逮捕三星代表理事金泰汉，但都未获批。