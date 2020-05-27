美国本土载人飞行的十年空白，宇宙航天领域发生了哪些大事？

自从2011年最后一次航天飞机发射以来，近10年时间里，美国宇航员一直都无法从美国本土进入国际空间站。即将从佛罗里达州发射升空的载人龙飞船即将改变这一现状，美国航天也将重新“独立”起来。

这一重要历史时刻的到来离不开NASA和SpaceX的共同努力。这些年NASA并未停下探索宇宙的脚步，SpaceX和NASA甚至多次出现在新闻头条。那么十年来，宇宙航天领域发生了哪些大事呢？

克里斯·哈德菲尔德让载人航天再次变酷

2012年，一位并不出名的加拿大人前往国际空间站，接管了这个复杂的轨道系统。他的科学传播力和毁灭性氨泄漏的快速反应能力，让他的任务赢得了专家们的一片赞誉。但实际上，我们记住他是因为他迷人的科学推文。

▲ 宇航员克里斯·哈德菲尔德。

他在轨道上与《星际迷航》中的加拿大明星威廉·夏特纳聊天，在太空中用毛巾展示了水的古怪行为，他还翻拍了大卫·鲍伊的《太空怪人》，为他自己的太空之旅量身定制了歌词，堪称迄今为止最史诗级的翻拍。哈德菲尔德的表现让宇航员再次进入公众视野，并展示了推特和其它社交媒体在太空中的价值。

载人航天的商业化

2014年9月16日，NASA宣布选择波音和SpaceX签署价值68亿美元的合同，在2017年年底之前开发、测试并发射载人飞船，运送美国宇航员往返国际空间站。两家公司将开发不同的飞船，有能力将最多7名宇航员运送到近地轨道。

▲ 波音的星际线飞船和SpaceX的龙飞船。

波音研发的是CST-100飞船，后改名为星际线飞船，SpaceX研发的则是龙太空船。SpaceX的载人龙飞船在2019年3月完成了首次试飞。然而波音却遭遇失败。2019年年底，星际线飞船在试飞时出现问题，未能与国际空间站成功进行对接。SpaceX计划在美国东部时间 5 月 27 日下午 16 点 33 分（北京时间 28 日凌晨 4 点 33 分），从佛罗里达州发射人类历史上首次商业载人飞行。

被重新点燃的冥王星身份之争

2015年，当NASA的“新视野号”飞船首次飞越冥王星后，有关“冥王星是一颗行星”的争论再次升温。冥王星离我们的太阳非常远，新视野号的到访向我们展示了一个非常遥远的奇特世界。

▲ 从行星名单中除名的冥王星。

2005年，国际天文学联合会将冥王星从行星行列中除名，就是因为在太阳系中发现了许多与冥王星大小相当的冰冷天体，甚至还有一些小型星球并未统计在内。以新视野号首席研究员艾伦·斯特恩为首的一群人，要求天文学家们重新考虑如何划分太阳系中的那些小行星世界。

SpaceX将一辆特斯拉跑车送往火星

当美国最后一架航天飞机发射升空时，SpaceX还是一家非常年轻的公司，但它很快就成长起来并获得了公众的信任。它开始向国际空间站运送货物，研发自动着陆的火箭技术，并开始建造更大的火箭。如果马克思得偿夙愿，那么最终它甚至有可能将人类送上火星。

▲ SpaceX将一辆特斯拉跑车送往火星。

虽然目前还没有完成探访火星的任务，但2018年2月的猎鹰重型火箭第一次发射时，确实将一辆特斯拉跑车和一个名为“Starman”的假人送入了地球轨道。最终SpaceX将这辆跑车送入了前往火星的轨道。

以科学的名义让卡西尼号葬身土星

在对土星进行了大约15年的探索之后，NASA决定让卡西尼号飞船故意进入土星。卡西尼号的成绩斐然，15年里它不仅在土卫二上发现了喷水，还对土星上奇怪的“六边形”进行了研究。

▲ 为科学牺牲的卡西尼号飞船。

然而卡西尼号任务的结局看起来似乎有点奇怪，但NASA有一个合理的理由。卡西尼号飞船已经燃料不足，它有可能撞击并污染一个可能存在生命的外星世界。除此之外，卡西尼号投身土星还可以为我们提供一些有关土星大气层和土星环的信息。令人惊叹的是，自2017年9月卡西尼号陨落以来的近三年时间里，科学家们仍在接收它的数据。

女性在太空中取得了里程碑式的成就

十年时间里，NASA实现了第一次全女性宇航员的太空行走，任命了第一位空间站女指挥官，还出现了第一位在太空呆了近一年的女性。这些都表明了NASA对太空探索变得更加包容。

▲ 女性在航天领域创下多个里程碑。

可以肯定的是，NASA也曾遭到各种非议。例如，非洲裔美国女性珍妮特·埃普斯在训练中被取消任务，由于宇航服尺寸问题第一次女性太空行走被推迟等等。但争议也掩盖不了进步，NASA不仅雇佣了很多年轻的女宇航员，它还承诺在2024年让一名女性成为第一批重返月球的宇航员。

NASA计划在2024年重返月球

特朗普政府不久前要求NASA在2024年完成重返月球的目标。但在此之前，NASA还有接下来几件里程碑式的事情要做。NASA需要为月球表面行走研发新的太空服,需要能够发射一路飞往月球的新飞船,还需要选择一组宇航员来承担这个危险而令人兴奋的任务。

▲ 重返月球NASA还需要做很多准备。

如果NASA成功，这将是自1972年以来人类首次实现登陆月球。如果一切按计划进行，阿波罗计划的部分宇航员甚至还能亲眼见证这一里程碑。

寻找火星上的生命

火星的夏天即将来临，当它接近地球时，NASA和其它机构将开始向这颗红色星球发射航天器。其中最著名的任务是“毅力号”火星车，它将在“好奇号”成就的基础上继续探索。

▲ 毅力号火星车即将前往火星。

NASA希望能够在火星找到远古生命存活的迹象，并收集最有希望的样本储存起来，以便在10年后的返回任务中带回地球。与此同时，欧洲航天局和俄罗斯计划在2022年将火星车罗莎琳德·富兰克林送往火星。