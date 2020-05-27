谷歌在印度遭遇反垄断指控：偏袒自家服务Google Pay

北京时间5月27日晚间消息，据国外媒体报道，多位知情人士今日称，谷歌在印度遭遇反垄断指控，称谷歌不公平地推广自家移动支付服务，而印度反垄断机构正在评估这起投诉。

这些知情人士称，今年2月份竞争对手向印度政府投诉谷歌，称谷歌在印度Android应用商店中，在显眼的位置“突出”显示自家移动支付App“Google Pay”，这使得谷歌在竞争中获得了不公平的优势，损害了消费者的利益。

对此，谷歌尚未回复记者的置评请求。但两名知情人士称，印度反垄断监管机构“印度竞争委员会”（CCI）几天前已将此案告知谷歌，而谷歌将在适当时候作出回应。

其中一位知情人士称，CCI高级官员目前正在评估这份投诉。通常情况下，谷歌会出现在监管机构面前（接受询问），然后监管机构再决定未来的行动。

CCI可以指示其调查部门对这些指控进行更广泛的调查，但如果认为指控不实，也可以驳回此案。知情人士称，CCI目前正处于考虑阶段。对此，CCI尚未回复记者的置评请求。

这是谷歌在印度面临的第三起反垄断挑战。2018年，CCI以“搜索偏见”为由，对谷歌处以2100万美元的罚款。随后，谷歌提起上诉，目前上诉案尚未有结果。

去年6月，CCI调查还发现，谷歌似乎滥用了其在印度的主导地位，降低了设备制造商选择Android移动操作系统替代版本的能力。

调研公司Counterpoint Research数据显示，在印度4.9亿部智能手机中，约98%采用谷歌Android平台。