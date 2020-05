谷歌拒绝服务石油公司：为什么微软亚马逊不Care？

“我们保留拒绝服务任何客户的权利”。这句餐馆常见的告示,也同样适用于谷歌。在过去的几年时间,他们先后拒绝了美国五角大楼,拉黑了移民执法部门,现在又加了一个黑名单成员:石油和天然气公司。

昨天谷歌又给互联网行业立了一个道德高点。他们郑重承诺,未来不会再向石油和天然气公司提供定制化人工智能工具,不会为这些公司开发机器学习算法,不会帮助他们在全球开采化石能源。但出于契约精神,谷歌还会继续执行与油气巨头们当前的云服务合约。

为什么谷歌要拒绝服务油气巨头?直接原因是来自环保机构的施压。绿色和平组织周二发布了一份报告《科技公司如何帮助石油巨头从毁灭气候中获利》,点名批评谷歌、微软和亚马逊等互联网巨头,指责他们为壳牌、英国石油、埃克森美孚等油气巨头提供人工智能和仓储服务,帮助油气巨头定位和开采油气储备。

过去十多年时间,绿色和平组织一直在督促科技公司积极做出贡献应对气候变化,并通过抗议等活动向科技巨头们施加压力。这份报告一出,谷歌立即做出了上述回应。绿色和平组织随后对谷歌的承诺表示赞赏。

绿色和平组织美国发言人贾尔丁(Elizabeth Jardim)表示,“尽管谷歌仍然继续执行与石油天然气公司的当前合约(我们希望他们终止合约),但我们对谷歌不再为石油天然气开采提供定制解决方案的决定表示欢迎。我们也希望微软和亚马逊能够迅速跟进,解除与石油和天然气公司的合作。这些合约与他们所宣称的气候目标存在冲突,也加剧了气候危机。”

在谷歌声明放弃这块市场之后,微软和亚马逊并没有随之效仿,而是表明了他们的立场。

微软对此表示,“我们认同世界正面临着紧迫的碳排放问题,我们必须采取更多措施,加快步伐推动实现净零碳排放目标。但现实是,目前世界能源依然来自于化石燃料,而且随着世界各地生活水平的提高,世界还需要更多的能源。这使得实现零碳排放的目标成为人类历史上最为复杂的过渡”。亚马逊则直接表示,“我们认为,能源行业应该有权和其他行业使用同样的技术。”

显然微软和亚马逊并不愿意放弃这块市场。他们更认为,世界目前还不可能彻底放弃化石能源,石油天然气依然是世界经济和民生所依赖的必需行业,要拉黑石油天然气公司是过于偏激的举措。

可想而知,绿色和平组织对微软和亚马逊这种不配合的态度表示了失望,“亚马逊CEO贝佐斯刚宣布投资100亿美元成立地球基金应对气候变化,但很不幸,他却忽视了亚马逊持续通过人工智能技术支持油气行业。”

先不提绿色和平组织要求互联网巨头拉黑石油天然气公司的举措是否合理(至少现在没有石化行业,世界经济绝对崩溃),来看看这三大互联网巨头的云计算业务。

虽然三大互联网巨头体量相仿,都是人工智能领域的领军者,但却有着各自的强势领域。谷歌在网络搜索和移动平台领域占据着绝对优势,但在云计算和企业市场,他们与亚马逊及微软存在着巨大的差距。简单的说,谷歌强在2C,而西雅图两大巨头强在2B。

去年第四季度,谷歌首次在财报中公布了云计算业务的营收。2019年全年谷歌云实现了89亿美元营收。相比之下,亚马逊AWS一个季度的营收就有99.5亿美元。微软不公布Azure具体营收。微软的“智慧云”部门不仅包括云服务业务,还包括了服务器产品。

但按照Canalys的云服务市场统计,去年第四季度亚马逊AWS的市场份额在32.4%,微软Azure约为17.6%,谷歌为6%,阿里为5.4%。虽然谷歌的增长速度是亚马逊的两倍,但营收目前只有AWS的18%。

在大企业的云计算市场,谷歌与微软及亚马逊的竞争力也不在一个级别上。按照绿色和平组织的报告,微软是石油公司主要使用的云服务提供商,他们的人工智能技术被用在了石油开采的各个阶段,而亚马逊的云服务合作主要专注于原油运输、管道和存储领域。他们的人工智能帮助石油公司提升了开采页岩气开采能力,尤其是在德州和新墨西哥州。在这个领域,谷歌本来就是一个份额很小的提供商。

谷歌此次“拉黑”石油公司,到底放弃了多少营收呢?谷歌发言人透露,谷歌云去年从石油天然气行业的营收大约是6500万美元,还不到谷歌云总营收的1%。2019年谷歌云的总营收是89亿美元,而Alphabet当年总营收是1607亿美元。

据HG Insights的数据统计,石油天然气行业今年的云计算投入可能在13亿美元。亚马逊和微软显然不愿意向绿色和平组织低头,轻易放弃这个市场。

云服务对谷歌来说,只是一个新兴业务,营收占比只有5.5%;但对微软和亚马逊而言,云服务是年营收接近400亿美元,而且还在急剧增长的业务,他们当然不愿意为了换得环保组织的赞赏就给自己的增长引擎踩下刹车。

或许更为重要的是,如果亚马逊和微软这次面对抗议就主动放弃市场,那么未来还有更多不符合激进左派价值观的行业客户,难道都要一一放弃?而且,亚马逊和微软连争议巨大的美国军方客户都不会放弃,更何况是石油行业呢?

这种局面在两年前也发生过。2018年谷歌在员工的抗议下,主动放弃了美国国防部的云服务项目Project Maven。这个高科技武器项目是谷歌前董事长施密特主导的,谷歌为美国军方的无人机提供基于云服务的机器学习算法技术,用于目标识别,并在2017年美国军方打击IS的作战中得到了运用。

但2018年初这个秘密项目被曝光之后,很快激发了谷歌员工的愤慨。他们不愿意自己研发的模型算法被用于军队的杀人武器。在内部4000多名员工的联名抗议以及学术界的呼吁下,谷歌云最终宣布放弃了这个项目,不再为美国军方提供自己的人工智能。不过这个项目确实规模也不大,只有900万美元。

除了宣布放弃这个军队机密项目,谷歌还以不符合自己人工智能价值观原则为理由,主动退出了美国五角大楼价值100亿美元的联合企业防御基础设施(JEDI)项目竞标。实际上,即便谷歌不主动退出,也不太可能从西雅图两强手中抢到这个项目。

虽然最初还有IBM和甲骨文投标,但这个项目的最后竞标方毫无疑问还是亚马逊和微软。最后,在美国军方将这个项目授予微软后,心有不甘的亚马逊对联邦政府提起诉讼,认为总统特朗普对贝佐斯的打击报复态度影响到了政府竞标的公正性。目前这起诉讼还在进行中,项目被临时叫停。吞下百亿美元大单的微软当然很不满,指责亚马逊是输不起怪政府。

2019年谷歌员工又再次联名情愿,要求谷歌拒绝与联邦移民海关执法局(ICE)合作,不参加该机构的CBP云服务项目。由于特朗普政府大量遣返非法移民,负责执法的ICE成为了美国主流舆论和左派民众的仇视对象。这个云服务项目归属了亚马逊AWS。这并不令人意外,亚马逊此前已经就是美国政府最大的云服务提供商,拿到了中央情报局(CIA)的6亿美元云服务单子。

微软和亚马逊的员工有抗议公司为军方和移民局服务吗?当然是有的。微软也曾经因为美国军方提供增强现实技术和云服务项目,遭到了大量员工的抗议。但是高层的态度很坚决,员工的反对声也很快消退了。

微软CEO纳德拉和总裁史密斯(Brad Smith)都明确表示,微软不可能放弃军方项目(We are not going to withdraw from the future)。史密斯则在官方博客中强调,那些不想为军方效力的员工可以换岗。而长期因为劳保问题遭受仓库物流员工罢工抗议的亚马逊当然更不在乎内部压力了。

为什么微软和亚马逊不像谷歌那么有“高价值观”?谷歌从一开始就高举“不作恶”的大旗,之后每一次遭遇争议都会被架在道德高点评判,只有一直顺应进步左派的呼声要求,环保就是其中最重要的一项。谷歌早在2007年就实现了碳中和,而微软和亚马逊则承诺在2030年和2040年实现碳中和。

而微软和亚马逊这两大互联网巨头都在华盛顿州,相对“左派占据绝对主导”的硅谷(这话是扎克伯格在国会听证会上说的),微软和亚马逊面临的舆论压力要小得多,他们的员工也没有那么强烈的价值观和主人翁意识,很清醒地意识到自己是在一家上市公司工作,不太可能干预到公司的商业利益大局。

而谷歌则一开始就承诺要对员工保持透明和平等,员工们也在要求越来越多的话语权,希望参与到公司的决策中。当公司的商业利益和他们的价值取向发生冲突时,他们也不害怕公开抗议来表达自己的不满。除了这两起事件,谷歌员工还多次进行非正式罢工,用消极怠工的方式来施压公司在性骚扰方面加大查处力度。