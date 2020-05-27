英特尔十代酷睿原装散热器升级：铜芯导热，黑化设计

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IT之家5月27日消息 根据外媒Tom's Hardware的消息，英特尔十代酷睿原装散热器升级，采用了黑化的设计，使用了铜芯。
▲新款散热器 via nguyencongpc
▲老款散热器
通过对比可以发现，十代酷睿原装散热器看起来比老款好看很多。新款的线材不再裸露，而且Intel的logo也不再是贴纸贴上去的了。
IT之家了解到，老款散热器使用的是铝芯，而新款使用了铜芯，通过铝制鳍片导热，散热效率也会更高。外媒认为新款的散热器高度更低，仍拥有65W的散热能力。
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