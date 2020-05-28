强迫症福音！石头手持无线吸尘器H6清洁键盘体验

最近石头科技发布石头手持无线吸尘器H6，这款吸尘器拥有多个刷头，可以满足不同场景的清洁需求。自从拿到它之后，IT之家编辑部同事一直在探索它的多种打开方式，其中对于水编这种文字工作者最实用的莫过于清洁键盘。为了给大家展示清洁效果，我特意借了肥宅同事三年未清洁的机械键盘。

拆除键帽后，灰尘、碎屑……藏污纳垢的键盘底部简直不忍直视，让小编有种抓狂的感觉。

装上石头手持无线吸尘器H6的毛刷刷头，勇敢接受挑战。不得不说斜面设计的毛刷吸头比较适合清洁键盘，顶部倾斜的角度使刷头更易贴合键盘，对于键盘的缝隙也能完整覆盖清洁。

H6通过毛刷吸头将键盘内部碎屑、灰尘等垃圾刷掉的同时，设备产生的吸力瞬间将垃圾吸附到了尘盒内部，来回刷4-5遍就能将键盘清理干净。看着键盘里的污垢唰唰几下就消失，键盘重回干净清洁的样子，莫名有一种很舒服的感觉，这大概就是强迫症福音吧。

话不多说，给大家展示一下清洁过程中的动图感受一下。这里小编选用的是标准模式，大家可以根据自己的清洁要求选择清洁模式和风速，手柄位置的正后方，是一枚切档键，短按可以切换吸尘器的工作的档位和风速。

灰尘污垢经过清洁后都会被收集到机身透明的清理尘桶，令人烦恼的灰尘在尘桶中一目了然。现在只需要对着垃圾桶按一下倒尘开关，就可以彻底跟灰尘说拜拜。

清洁前后的对比效果也比较惊心触目，自从知道键盘底下可能藏着这么多污垢后，IT之家编辑部同事都会时不时拿来清洁键盘。对于文字工作者来说，键盘是接触最频繁的办公用品了，保持键盘的清洁状况确实比较重要。看到这里你是不是也忍不住要揭开键帽来清洁一下键盘呢？