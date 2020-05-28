五菱宏光 MINI EV 新能源汽车价格公布：2.98万元起

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IT之家5月28日消息 今日全新五菱宏光MINI EV全国预售正式开启，其官方价格也已公布：2.98万-3.88万元。
IT之家了解到，五菱宏光MINI EV拥有星空蓝、星云白、星韵粉、星辉金四色设计以及轻松款、自在款、悦享款三款车型可选。车辆采用四座设计。主打代步车。新能源牌照不限行，一个车位可以停两台，支持家用220V补电，IP68级防尘防水，采用高品质锂电池，三电8年12万公里质保。
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