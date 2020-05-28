【IT之家评测室】vivo Y70s体验评测，三星5G芯片加持

2020年即将过半，各家的旗舰硬菜该发的都发了，我深刻的感觉到vivo今年的存在感稍稍有些弱，iQOO系列似乎掩盖了正统产品线的锋芒，不过vivo的Y系列倒是新机不断，IT之家这次拿到了三台vivo Y70s，颜色各有不同，下面就跟我一起体验一下吧。

外观与设计

Y70s的外观整体风格可以用两个字来形容，那就是“胖圆”。不同于旗舰手机高瘦的流行趋势，Y70s的机身宽度为76.61mm，拿在手上有种胖胖的感觉，手小的用户握持起来可能会不太适应。不过，Y70s通过圆润的边角过渡和斜切向内收缩的中框让握持的手感更加舒适。

虽说机身是比较“胖”的，但是Y70s在后壳的元素设计上，会刻意突出「修长」的感觉，比如竖排三摄镜头模组，竖排的vivo Logo以及一条竖排的装饰横条，连光带也是竖向的。这样的排布非常规整，视觉上十分统一，看起来也比较舒服。

另外，在机身颜色上vivo Y70s采用了全渐变的设计语言，顶部的中框是浅蓝色，而到了底部就变成了蓝紫色，侧边的中框也是一样。IT之家拿到的这台星空蓝配色一共有四种颜色混合其中，最上面是天蓝色和浅银色，中间是深蓝色，底部是紫色。老实说这个渐变色并不是那种俗不可耐的，反而有点好看。只是对于追求沉稳的小伙伴来说，还是选别的颜色好了。

令人意想不到的是，vivo Y70s的中框底部同时用上了两个「复古」设计，首先是充电接口不是USB-C而是Micro-USB，出门充电好像不太方便啊；另一个是vivo Y70s拥有3.5mm的耳机接口，在相同定位的机器上比较常见，总归是多一种选择吧。

vivo Y70s重量控制的还不错，只有190g。顶部和底部的中框部分都做了浅浅的凹陷处理，侧边则是电源键和指纹识别一体的设计。指纹识别的速度尚可，中框略高于后壳玻璃，可以起到一定的保护作用。

来到正面。vivo Y70s采用了一块6.53英寸FHD+的LCD屏幕，分辨率为2340x1080，屏幕的左上角有一颗1600万像素的前置挖孔镜头，屏占比达到了90.72%。屏幕和中框之间有一层塑料防震胶圈，左右两侧和上面的边框基本一致，下巴的厚度要更宽一些。虽然是LCD+挖孔的设计，孔洞周围和顶部边框内侧却没有出现黑色溢出的情况。不过，在亮度方面的表现就比较一般了。

由于是LCD屏，高刷和DC调光功能都没有找到，不过vivo Y70s也提供了深色模式，开启后系统应用会自动生效，第三方应用则没有主动适配。

值得注意的是，屏幕顶部的听筒同时兼备了扬声器的功能，也就是说vivo Y70s是双扬声器，这样就可以避免横向握持手机时挡住底部扬声器的尴尬局面。同时，vivo还对扬声器的播放效果进行了算法调优，在播放歌曲的时候会自动进行人声居中，突出声音细节和「唱词」的听感。

拍照与影像

我们再回过头看看它的后置镜头，vivo Y70s的三枚镜头分别是4800W像素的主摄，800万像素112°的超广角镜头，以及一颗200万像素的虚化镜头。主镜头通过像素四合一技术，实际输出的照片是1200W像素，基于RAW 域高精算法的夜景模式在夜晚拍摄的时候，可以借助多帧降噪合成尽可能的降低画面噪点。另外，Y70s还支持人眼追焦功能，对快速抓拍运动中的人物有一定的帮助。

实际的拍照表现，我们还是来看看样张：

硬件与性能

配置方面，vivo Y70s这次首发采用了三星的三星Exynos 880 5G SoC，它支持5G双模，基于三星的8nm FinFET制程工艺制造，集成八个CPU核心，包括两个2.0GHz的A77、六个1.8GHz的A55，同时集成 Mali-G76 MP5 GPU图形核心、NPU神经网络单元。而在网络的连接性方面，它集成了5G基带，5G NR 6GHz以下频段最高下载速率2.55Gbps、最高上传速率1.28Gbps，4G LTE下最高支持下载Cat.16 1Gbps(五载波聚合)、上传Cat.18 200Mbps(双载波聚合)，EN-DC 5G+4G双连接模式最高下载速率3.55Gbps、最高上传速率1.38Gbps。相比之前推出的Exynos 980，除了基础频率，最大分辨率和影像方面的支持稍弱，其他方面基本相同。

对vivo Y70s来说，这颗SoC最大的亮点就是支持5G，那具体的5G性能可以关注后续的专项评测，这次我们主要还是看看它的跑分和游戏性能如何。在IT之家的测试中，vivo Y70s的安兔兔得分为288005分，GeekBench 4单核得分2951分，多核得分7208分，属于中规中矩的表现。而在AndroBench的跑分中，我们可以看出它的水平处于UFS2.1这个档位，而内存方面vivo Y70s的规格则是LPDDR4x。

接下来是游戏实战，IT之家选取了时下流行的和平精英进行测试。在游戏设置中，选择流畅画质时可以开启极限帧数。以图中的设置运行30分钟游戏后我们得到这样一张帧数表现图表，可以看到vivo Y70s的和平精英平均帧数为59.2帧，帧率曲线的波动非常小，游戏体验还是不错的。

除了硬件，vivo Y70s在软件上也对游戏进行了很多优化。打开系统内置的游戏魔盒，里面的功能不少，比如电竞模式用来确保运行时硬件处于最佳状态，而挂机模式则可以智能调度网络资源，挂载后台不掉线。那像下面的炫酷灯效，4D震感以及游戏音效等选项，相信大家也都有所了解，这里就不展开了。

vivo Y70s的电池容量为4500mAh，支持18W的双引擎闪充，在IT之家的充电测试中，50%屏幕亮度下中度使用一天剩余电量35%，15分钟充入28%，30分钟充入47%，1小时22分钟完全充满。前半小时的充电速度还可以，最大的问题还是数据线接口放在如今已经不太流行，外出必须携带一条专属的线材。

总结

vivo Y70s从定位上看，是一款主打线下的走量产品。在外观和设计方面，vivo Y70s有属于自己的特色，也有成本上的妥协，除了比较稀少的Micro-USB接口外，其他方面都能够接受。而首发的三星Exynos 880 5G SoC是它最大的卖点。从上面的测试中我们不难看出，它的性能表现中规中矩，应付日常使用问题不大。只是vivo Y70s总体表现稍显平淡，没有特别突出的地方。那么，你会为它买单么？