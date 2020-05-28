京东徐雷618誓师：只有一方赢不是长久的生意

5月28日消息，今日在2020年京东零售618誓师大会上，京东零售集团CEO徐雷谈对今年京东618提出了期望和要求。

“无数的企业都可以用6.18，我们也鼓励大家从一个企业的周年庆，变成一个全行业的促销节点。”徐雷表示，京东零售今年将继续秉持开放战略，“我们有责任和义务跟合作伙伴一起去迎接这个挑战，共同成长。”

“在第一时刻，京东零售就承担起了社会责任。”疫情发生后 ，京东零售一线采销人员迅速组织货源、协调入仓；客服人员高效应对咨询及售后问题的暴涨；运营人员快速进行调整；7Fresh等线下门店员工也都在坚守各自的岗位上……在此过程中，徐雷没有下达任何命令给采销、研发、运营，但一切都在有条不紊地推进。“作为零售的第一负责人，好像我没有下达过关于抗疫特别具像的命令。但有时候我想起来又觉得很欣慰，第一说明组织在成熟，第二说明大家的价值观、理念是一致的。”

在徐雷看来，京东集团的一季度业绩报告正是一个试金石，验证了京东零售所坚持的经营逻辑“平衡发展、动态调整”的正确性，那就是在一个中长期的时间里面，不追逐于某一个单项指标的快速增长，保持一个平衡发展的状态；同时针对某一区域、品类、业务遇到的市场的竞争或变化，去做动态的调整。

同时，徐雷认为，一季度财报之所以表现亮眼，也是京东零售坚持长期主义商业模式的结果；是全体京东人克服种种困难，坚守各自岗位，坚持价值创造所带来的结果；是京东零售对合作伙伴投入巨大资源、大力扶持、不离不弃的结果。得益于京东不间断运营能力的保障，大量品牌、商家在京东平台取得很好的成绩。今年1-4月，京东平台上有572个品牌下单金额过亿，其中180个品牌同比增幅超过50%；有230个品牌下单金额过3亿；有151个品牌下单金额过5亿。

对于京东零售未来的发展，徐雷认为，疫情所带来的影响也对京东零售未来的发展提出了新要求。“整个中国零售行业已经发生了巨变。这次疫情会改变整个中国零售行业所有现有玩家和未来玩家的发展路径，会提速一到三年。而在其中，如果我们不能看得更远，我们就不能走得更远。”

因此，在未来的目标设定，徐雷认为还是要做长期主义者的战略选择、导向、内涵；在迈向第一的过程中，京东零售的组织能力、人才能力、业务能力、技术数据能力都需要升级。在徐雷看来，目前整个京东零售的员工已经达成了共识和默认，那就是要追求有质量的增长；而有价值的、可持续性的创新是京东零售接下来要秉承的一种理念和运营的方式。

同时，对于疫情带来的不确定性，徐雷表示下，供应链讲究的是协同性和确定性，徐雷认为，一个优秀的企业家就是要把自己的目光探向那些不确定性的领域，并且一步一步通过自身的能力转化为确定性的经营，这是一个企业、一个企业家应该做的事情。

此外，在徐雷看来，这次疫情会对整个中国的商业产生三个比较重要的影响：第一个影响是现金流的管理。“现金流有三个月的传统企业，其实非常少，现金流能超过六个月的企业都是凤毛麟角。”

第二个影响是社区类型的经济、商业将会大幅度增加。“这次疫情可以看到的是，甚至包括北京这样的城市，社区商业其实是不足的，而这里面未来会诞生出很多商业的机会。”

第三个影响是数字化转型，疫情可能会让传统企业的数字化转型速度提高一到三年。“而我们本身是一个数字化企业，我们的生意其实是建立在数字化基础上，所以我们有天然的优势。”

今年，京东618迎来了第17个年头。对于今年京东618，徐雷直言只有一方赢不是长久的生意，希望共赢或者多赢的局面出现。“无数的企业都可以用6.18，我们也鼓励大家从一个企业的周年庆，变成一个全行业的促销节点。”徐雷表示，京东零售今年将继续秉持开放战略，“我们有责任和义务跟合作伙伴一起去迎接这个挑战，共同成长。这是我们今年6.18最重要的要达成的意义和使命。”