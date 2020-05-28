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京东618：图书狂促低至2折，iQOO Neo3 2598元+免息

2020/5/28 9:38:41来源：IT之家作者：百竹责编：一乖评论：

京东618狂促现已开启，全场可领大额券+预付定金膨胀+直减新低：点此前往主会场

今日自营图书狂促继续，全场每满100-50元 & 450-50元会场券（0/9/13/18/20点可领，非常好领），力度可做到满500-300元：点此前往图书会场

会场还可领200-25、300-35元品类券，可用单品叠加满减可做到满200-125、满300-185元，更划算。

image.png

图书大促会场

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好价图书

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京东全品类预售好价

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iQOO Neo 3采用6.57寸FHD+显示屏，支持144Hz高刷新率。配备独立Hi-Fi芯片，立体声双扬声器。

搭载高通骁龙865移动平台+UFS 3.1闪存，支持Multi-Turbo 3.0，支持44W超快闪充。

京东荣耀 智慧屏 X1 55寸售价下方1000-300元券1699元（赠1年延保）直达链接京东荣耀 智慧屏X1 65寸2G+16G 8K解码2999元（6期免息）直达链接

采用了鸿鹄818处理器，可以流畅播放8K 30帧内容。4K分辨率面板（92% DCI-P3），支持MEMC动态补偿+HDR动态映射+噪点抑制+对比增强等功能。采用了4个10W扬声器，可熄屏作为独立智能音响使用。

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1000XM3搭载新款QN1处理器，降噪算法能力上升4倍，处理高频声音的能力有明显上升。支持快速充电，充电10分钟可续航5小时，开启蓝牙并使用降噪续航为30小时。

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