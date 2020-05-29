微信官方发放优惠券，比京东Plus会员力度还大

国内的疫情就快结束了，为了促进消费，各地政府纷纷推出数亿元的消费券。

现在，微信也来凑热闹了。

微信消费券

微信官方提供的小程序，里面汇总了各家的优惠券信息。

因为没宣传，所以没什么人知道。

但其实相当实惠，比直接在京东、淘宝下单划算得多。

这个小程序里有线上券和线下券两种（可以和政府消费券叠加使用）。

线下券

线下券顾名思义，就是在线下门店使用的券。

领取后，微信卡包里会多出一个二维码，结账时给商家扫一下，就会自动抵扣优惠金额。

但是，启人要说但是了哈。

扫描了优惠券后，你不一定非得用微信支付付款，也可以用支付宝。

以青岛为例：

青岛支付宝有个扫发票返现金的活动，结账时用支付宝付钱，就可以直接抵扣，等于折上折。（400-20券-6.18青岛消费券=373.82元）

启人看了下，提供线下券的店家有：

无印良品、星巴克、屈臣氏、哈根达斯、名创优品等等等等。

小程序里，从美食到运动、鞋服、美妆、打车应有尽有。

线上券

这个要说得就很多了。

首先，启人要来鄙视一下京东。

京东 Plus 会员每个月可以领 100 元优惠券大家都知道吧。

但是不知何时，京东就改成了 Plus 会员整点抢券。

【500-20】、【1000-40】、【1200-50】的券启人永远抢不到（反正明年这个 Plus 我是绝对不买了）。

但在这个微信小程序上，即便你不是京东 Plus 会员，也可以领取全品类满减券。

不但有【500-20】的，还有 Plus 会员都没有的【299-15】的。

不办会员比办会员还合适，简直没天理。

另外，因为现在闹疫情的缘故。企业不好卖货，所以折扣都很大。

天猫、京东店打 8 折的东西，可能在线下店 6 折就买。

很多企业还开通了小程序卖货的渠道，因为没什么人知道的缘故，所以折扣比线下店还大，5 折也是常有的事。

总得来说，折扣力度就是：

天猫/京东 < 线下店 < 商家自己的微信商城（所以特殊时期不要再只盯着那几个大网店了，真的不合适）

以 CAT 这件衣服为例：

天猫旗舰店 768 元，领 60 元券后实付 708 元。（这还是近期的新低价呢）

但是在微信上，这件衣服原价也不过 658 元，不算优惠券也比天猫便宜。

减去消费券小程序里领取的 30 元优惠券。

最终的实付款只有 628 元。

比天猫便宜了整整 80 元。

80 元足够吃两顿外卖了吧？

这还只是买一件衣服省的钱。

微信这个小程序里汇集了电商、酒店、运动等各种类别。

从5块到5000，各种价位段都有覆盖。

大家一定要用用看哦~

启人把它放在了【IT之家】微信菜单里，点一下就能用了。

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