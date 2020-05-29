戴尔第一季度营收 219 亿美元，净利润同比降 45%

5月29日消息，据国外媒体报道，当地时间周四戴尔公布截至2020年5月1日的2021财年第一财季财报。财报显示，当季营收为219亿美元，与上年同期相比变化不大，分析师平均估计为208亿美元；净利润为1.82亿美元，与去年同期的3.29亿美元相比下降45%；扣除部分项目后，每股盈余1.34美元，分析师预估为0.95美元。

戴尔当季营收和利润均好于预期，原因是面向居家办公企业的个人电脑销量有所增加，而与此同时服务器需求却在下降。公司股价在盘后交易中跃升7.5%。

戴尔报告称，该公司在第一财季偿还了54亿美元的债务，留下484亿美元的长期债务。

有报道称，为了在疫情造成的全球经济衰退期间节省成本，戴尔已经冻结了员工的招聘、加薪、升职。首席财务官汤姆·斯威特（Tom Sweet）在声明中称，"自2月份以来，全球几乎所有事情都发生了改变。不变的是，我们有能力为客户提供服务，并以既定方式长期经营业务。”

在财报电话会议上，斯威特表示，第二财季营收将出现“季节性下降”。通常情况下，第二财季销售额高于第一财季，但今年可能不会出现这种情况。戴尔在3月份已经撤回了业绩预测。

戴尔还表示，将暂停今年2月宣布的一项股票回购计划，该计划在两年内回购价值10亿美元的股票。

戴尔持股超过80%的上市软件生产商VMware第一季度营收增长12%至28亿美元

戴尔股票当日收于45.58美元，在盘后交易中一度触及49.74美元的高位。今年以来戴尔股价已经下跌了11%。