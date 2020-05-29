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外媒：台积电将用5nm+工艺为AMD代工锐龙4000系列CPU

2020/5/29 10:56:13来源：TechWeb作者：辣椒客责编：懒猫评论：

5月29日消息，据国外媒体报道，芯片代工商台积电，将用即将大规模量产的5nm+工艺，为AMD代工锐龙4000系列CPU。

在此前的报道中，外媒曾表示AMD即将推出的锐龙4000系列CPU，仍将采用7nm工艺打造，台积电的5nm工艺产能紧张，已被苹果等主要客户预订，很难再为AMD腾出大量的产能。

但同已经量产的第一代5nm工艺相比，台积电的第二代5nm工艺，也就是5nm+工艺，目前还未量产，不过外媒已经报道台积电正推动在今年四季度量产，这也就意味着AMD可以预订台积电这一工艺的产能。

而AMD CEO苏姿丰在当地时间周四的一次会议中，也曾谈到他们的锐龙4000系列CPU的制程工艺，她并没有直接否认将采用5nm+工艺的可能性，同时她还表示AMD CPU的路线图没有改变。

苏姿丰还提到，她认为5nm是非常重要的工艺节点，也是他们将大量利用的，她目前还没有准备好谈论这一工艺的应用时间，5nm工艺对锐龙4000系列也非常重要，对他们的GPU也是如此，在更接近利用这一工艺时候，苏姿丰就将谈论大概的时间表。

在会上，苏姿丰还透露，锐龙4000目前正处在深度设计中，他们与台积电也有紧密的合作，他们的想法是新的工艺通常首先用于移动设备的处理器，从试图获得的性能来看，移动设备的处理器也相对简单。

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关键词：台积电

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