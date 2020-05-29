美团版“花呗”来了：美团月付正式上线，外卖也能“赊账”

美团信用支付产品美团月付今日正式上线。据悉，满18周岁、完成实名认证的美团活跃用户均可申请开通。开通后，用户在美团系App消费时，团美食、点外卖、住酒店、骑车、打车、买菜等都均可先用美团月付授予的信用额度完成支付，下月8日再统一还款，最长免息期38天。按时还款，平台不收取任何费用。同时，美团月付支持账单延期还款和账单分期还款，最长可分12期。

除信用付功能外，美团月付还主打美团场景内的叠加优惠权益和先享后付体验。美团月付方面表示，希望为美团用户带来更流畅的支付方式，提供一个吃喝玩乐也可先享后付的新体验。



公开资料显示，正式上线前，美团月付试运营和产品迭代已有一年。美团月付方面表示，通过试运营验证了信用支付对美团主营业务的提升价值，验证了信用支付在小额高频交易场景的广阔前景以及在下沉市场的可拓展空间。

美团此时升级月付功能，不免让人联想到与花呗的正面对标。对美团而言，在自身流量池的基础上，推出信用支付不仅可以增强用户黏性，也能在一定程度上进一步作用于其生态。美团最新财报显示，2020年第一季度，美团新业务及其他分部营收42亿元，同比增长4.9%，主要由于美团闪购及小额贷款业务收入增加。美团月付相关负责人披露，美团月付可有效提升美团的支付订单转化率，试运营期间，月付用户的美团订单量平均提升超20%，交易金额平均提升超15%。以餐饮外卖为代表的小额支付场景或许是美团拓展该业务的天然优势，当然，如何做好风控、把握目标用户群体并对数据加以有效利用，也是美团在金融服务上需要进一步思考的问题。