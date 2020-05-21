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支付宝自研数据库破记录：每分钟可创建7.07亿订单

2020/5/21 12:50:05来源：网易科技作者：-责编：懒猫评论：

5月21日消息，根据数据库领域权威榜单TPC-C官网5月20日晚最新公布的结果，支付宝自研分布式关系型数据库OceanBase在最新TPC-C基准测试中，性能分数首次突破亿级大关，达到7.07亿tpmC，意味着每分钟创建新订单数7.07亿，相比去年10月的6088万tpmC，大幅提升近11倍。

支付宝方面表示，其自研分布式数据库OceanBase再次刷新世界纪录，距离OceanBase上次打破世界纪录仅仅过去7个月，而上一次打破这个世界纪录，OceanBase用了9年时间。

公开数据显示，2019年天猫双11当天订单创建峰值为每秒54.4万笔，而双11是目前现实中最大高并发可类比场景。

据介绍，传统数据库只能通过提升单机性能来提升整体性能，难以满足市场持续扩张的数据处理需求。OceanBase的突破在于其采用了新一代分布式设计技术，颠覆了传统数据库集中式处理技术。

目前，OceanBase集群节点数突破了1500。OceanBase创始人阳振坤表示：“OceanBase是目前全球唯一超千个节点并通过TPC-C测试的数据库，突破了传统数据库的性能实瓶颈，未来分布式数据库将成为大规模业务处理的标配。”

官方介绍, OceanBase已经在建设银行、南京银行、西安银行、人保健康险、常熟农商行、苏州银行、广东农信、网商银行等多家商业银行和保险机构上线。全球前四名的支付平台，两家的核心系统都在使用OceanBase数据库。同时，今年3月，OceanBase正式通过阿里云向全球开放，企业可在云上获得“支付宝同款”的世界顶级数据库处理能力。

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关键词：支付宝

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