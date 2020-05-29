网易招股书看点：市值近500亿美元，丁磊身家200亿美元

5月29日消息，网易二次上市通过聆讯，正式提交赴港上市招股书。网易创始人、CEO丁磊随同聆讯后资料，发布了公司上市20年来的首封致全体股东信，表示网易正准备在香港二次上市，将“网易”品牌带回中国，但同时将继续坚定推进网易的全球化战略。

网易的更多细节得以披露：下面新浪港股将独家为你介绍其基本内容。

1、保荐人有谁？

网易5月29日通过港交所聆讯，上市联席保荐人为中金、瑞士信贷、摩根大通。

2、公司何时招股？何时上市？

一般情况下，公司通过聆讯便可以招股，根据此前市场消息，网易将于周一招股，也有消息指网易将从周二开市招股。但根据聆讯情况，网易下周一开始招股的可能性大。

根据市场消息，网易、京东分别于6月11日、6月18日赴港上市。

3、网易市值多少？目前股本多少？

网易目前总股本为32.579亿股，公司持有1.3亿股ADS，按目前股价366.25美元计算，公司总市值为477亿美元。每股相当于14.65美元，折合113.58港元。

4、丁磊持股多少，身家多少？

根据招股书，网易董事长丁磊持有14.56亿股公司股份，持股44.7%，按网易目前477亿美元市值计算，丁磊个人身家为213亿美元。

根据福布斯实时数据，丁磊个人身家高达226亿美元，位列中国第七大富豪。

5、网易有哪些业务？

根据招股书，网易主要有三大业务，在线游戏、网易有道、创新业务及其他。

截至2019年12月31日，网易电子邮箱注册用户总数超过10亿，网易云音乐注册用户总数超过8亿。2019年，有道平均月活跃用户数量亦超过1亿。

根据App Annie的数据，按2019年iOS及Google Play综合用户支出计算，网易是全球第 二大移动游戏公司。

打造了多款游戏IP。2001年，网易发行了我们的第一款大型旗舰游戏《大话西游》，19年来我们持续更 新内容和形式并不断推出创新玩法，使该系列游戏至今仍然备受玩家喜爱。在我们巨制云集的热门在线游戏产品矩阵中，广受全球玩家喜爱的游戏不胜枚举，从《阴阳师》 于2019年多次登上中国区iOS畅销榜榜首及《荒野行动》于2019年多次登上日本区iOS 畅销榜榜首便可见一二。

6、网易业绩情况如何？

招股书显示，网易在2020年第一季度营收170.6亿元，同比增长18.3%；归属于网易公司股东的持续经营业务净利润为36亿元；归属于网易公司股东的综合收益为40.78亿元。

其中，核心业务在线游戏服务一季度收入为135.2亿元，同比增长14.1%，占公司整体营收79%。公司毛利润达86.7亿元，连续第八个季度保持百亿以上营收。

在线教育服务网易有道一季度净收入达5.4亿元，同比增长139.8%；其中，占比超八成的学习服务和产品净收入达4.4亿元，同比增长226.4%，毛利率提升至43.5%，整体实现了经营性现金流为正。

包括网易严选、网易云音乐、广告服务、电子邮件及其他增值服务的创新及其他业务的净收入为30.0亿元，同比增长28.0%。

7、丁磊在内部信中说了什么？

丁磊在致股东信中表示，网易将在6月迎来纳斯达克上市20周年。他用“三个相信”回答了20年来外界对网易发展战略、发展速度和发展边界的困惑和误解。同时，首次明确提出了网易未来发展的四个关键方向。

在丁磊看来，风口会消失、风向会变化，但用户需求是根本。丁磊直言网易从来不怕慢，不急着融资，不赶着赚钱。早在2000年初，网易就确定了精品战略，可以用近20年打磨一款游戏，也可以用数年之力做一款音乐App。丁磊表示，20年来网易之所以能度过几次不小的周期性危机，不在于比别人更聪明、更幸运，而在于更尊重基本的常识。

网易下一步在以下四大方向着重发力：第一是建立一个有自我进化能力的组织。从今天起网易会要求所有管理者快速、大量地挖掘各种年轻人才，帮助他们更快获得培养。第二是继续贯彻精品战略。第三，坚定推进全球化战略。最后，推动资源更加普惠。

六月是网易上市20周年，在这个节点上，我很高兴和大家分享一个好消息：我们正在准备在香港二次上市，将“网易”这个久经时间考验的品牌带回中国。我相信，立足于这个我们熟悉无比的市场，离我们的用户更近，热爱将迸发出更大力量。

感谢所有长久陪伴网易成长的同事和用户，感谢我们的投资人。信的最后，我想以2003年在大学母校说过的一句话来结尾：到今天为止，我们还没有成功，我们还在成长。