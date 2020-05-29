丁磊发布首封股东信：赴港二次上市，把网易带回中国

IT之家5月29日消息 今日，网易二次上市聆讯后资料获香港交易所正式披露。网易创始人、CEO丁磊随同聆讯后资料，发布了公司上市20年来的首封致全体股东信，表示网易正准备在香港二次上市，将“网易”品牌带回中国。

IT之家附丁磊致股东信全文：

《相信热爱的力量》



致我们的投资人：

2000年6月，当网易在纳斯达克上市时，新世纪的开始和我们的新征程重叠在了一起。当时，我们对未来会走向何处充满了好奇。

到今天，网易的股价无论是提升倍数，或是年复合增长率，都有良好的表现。我们每季度为股东分红，也已经坚持了6年。这是一个好的趋势，它代表了我们与投资人分享成长的意愿，也代表了网易仍像少年般蓬勃与充满活力。

少年多昂扬、热情和好奇，而少繁复、城府和心计。在复杂世界，这种简单反而让人迷惑。所以常有人说，网易是一家让人“看不懂”的公司。其中的不解、误解，正好趁此机会说明。

1、有人说，看不懂网易的战略。

在我看来，“战略”是一个被玄学化的概念。谈起战略，很多人总是希望展现宏伟蓝图、精巧计算。但商业的魅力正在于，总有一些意外会让那些纸面上的精妙计算失灵。

对网易而言，我们的业务战略也并非源于什么宏大构想。在启动一个新业务之前，我们通常会自问：这个产品是否解决了用户的真实需求？我们是否热爱这个事业，并有足够能力做到更好？

在这里面，用户需要是根本，热爱是源头，能力是资本，很少有算计和城府的位置。我觉得，这是一种网易特有的哲学：像个傻瓜一样，为一件事坚持，为一个念头疯狂，总有一天我们会找到想要的答案。

因此，当你用“用户”、“热爱”这些关键词去检索网易的过去时，再也不会说看不懂网易。风口会消失，风向会变化。只有人心不变，用户需求长存。

网易，相信人的力量。

2、有人说，看不懂网易的速度。

对互联网而言，慢好像是原罪。但快餐吃太多，人很容易失去感知美好的能力。网易从来不怕慢，不急着融资，不赶着赚钱。相反，我们寻找更聪明的钱，挑选更挑剔的用户。早在2000年初，网易就确定了精品战略，这是我们在竞争、困境之中作出的正确选择。

精品，意味着持久钻研、洞悉人心，意味着精雕细琢，这些都急不得。我们可以用近20年打磨一款游戏，也可以用数年之力做一款音乐App。背后定力不过是，用自己的节奏稳扎稳打。任尔东南西北风，我自岿然不动。

做公司，从来不是百米跑，而是马拉松，起跑和一时的速度不代表赢面。既然求的是长远，那我们就要拿出对得起用户和时代的好东西。

网易，相信时间的力量。

3、有人说，看不懂网易的边界。

网易经历过几次不小的周期性危机，我们活了下来。是因为我们比别人更聪明、更幸运吗？我想不是，是因为我们更尊重基本的常识：只有为用户和社会创造真正价值，一种商业才可以长久经营。

从邮箱、门户、互娱、公开课，到有道、音乐、电商……我们不定义自己，不束缚自己，无论边界，无论领域。只要足够相信可以改变点什么，便愿意为之一搏。

这种不设限，有时会损失一些短期收益，有时会不被认可和理解，甚至会收获一些嘲笑和讥讽。但好在我们心大，脸皮厚，还算能坦然面对。

这份坦然，还来自于我们的一个执念：在赚钱之外，要持续地为世界带来一些美好的改变；在理想和现实冲突之时，要尽可能对理想多偏袒一点。因为，美好的到来，总是缓慢而悠长的。

网易，相信信念的力量。

未来的网易

在我看来，网易的发展始终是“阳谋”，用足够简单的逻辑和热爱，不断重复20多年。下一步，我想重要的是，要继续坚持，继续重复。我们会着力做好四件事：

1、建立一个有自我进化能力的组织，永远保持29岁。

自2018年底开始，我们做了一连串组织架构调整，更加聚焦和专注于一些赛道，这让我们在今天的全球性危机中不至于太被动。下一步，网易会将组织建设放在极其重要的位置。最近，我们全面升级了企业文化，把我们重视的“热爱”、“和用户在一起”等企业精神写进价值观，并且会严格践行它。

在我29岁时，网易刚刚上市。那时我们有员工221人，现在已经超过了2万人。当组织以百倍规模扩张，网易员工的平均年龄一直保持在29岁以内。这种特殊的缘分，让我在审视“29岁”时，觉得它与网易无比贴切：不褪少年锐气，不沾老年暮气。已经不青涩了，却也没染上圆滑世故，足以担当重任。

所以从今天起，我们会要求所有管理者，快速、大量地去挖掘各种年轻人才，让那些聪明的年轻人、热爱的年轻人、无畏的年轻人，更快获得培养，更快成长成就。这个任务很重要，不可回避。

2、继续网易一贯的精品战略，做更多让团队骄傲的产品。

2020充满不确定性，但人对美好的追求是确定的。不管外部挑战如何，网易会始终以经得起时间考验的原则来运营企业，来做产品。光让用户满意不够，还要制造惊喜。

我们希望做这样的产品：当团队提起产品时，充满自豪和骄傲；当用户使用产品时，由衷地喜欢，甚至炫耀。这种对产品的高调，可能会迎来竞争对手的追赶、模仿、甚至打击。但也会逼迫我们团队思考，如何继续领先。这，最终会给用户带来更好的体验。

3、立足中国，坚定地推进全球化战略，与世界同步。

早在几年前，网易就在互娱、教育、音乐、电商等领域开始了出海的探索。虽然大多数人对此知之甚少，但今天我可以跟各位分享的是，成果不错。

全球化是网易在自身实力提升基础上会做出的必然选择。当我们立志于“网聚人的力量，以科技创新缔造美好生活”这一使命愿景时，就必然需要一个更大的舞台来实现它。接下来，网易会立足中国，同时通过内部孵化、投资、合作开发和战略联盟等方式，继续推进海外市场的创新与突破。中国的好产品，值得被更多人看到。

4、推动资源更普惠，给予微观个体更大能量，更多支持。

网易受互联网精神的感召而创立，未来依然会坚定不移地，与开放、公平、分享的互联网精神同行。我们不是一家只想着赚钱的公司，请所有投资人理解并支持这一点。

后COVID-19时代，进步伴随着挑战而来。在基本物资、娱乐、教育等生活不同领域，网易会持续探索创新，给予人更大的能量支持。让构成美好生活的基本资源更普世，是我们会持续的事业。

各位投资人，20年前，当网易刚上市时，年轻是我们收获投资者、媒体信任的最大障碍。但正如大家已经见到的，正是因为年轻，我们对希望和机会所抱持的热情，从不减少。

六月是网易上市20周年，在这个节点上，我很高兴和大家分享一个好消息：我们正在准备在香港二次上市，将“网易”这个久经时间考验的品牌带回中国。我相信，立足于这个我们熟悉无比的市场，离我们的用户更近，热爱将迸发出更大力量。

感谢所有长久陪伴网易成长的同事和用户，感谢我们的投资人。信的最后，我想以2003年在大学母校说过的一句话来结尾：

到今天为止，我们还没有成功，我们还在成长。

网易公司创始人 & CEO

丁磊