小米消费金融公司获批开业

IT之家5月29日消息 5月29日，重庆银保监局官网发布了关于小米消费金融的开业批复。据悉，小米消费金融将于5月30日正式开业。

公告显示，小米消费金融注册资本为15亿元，其股权结构为小米通讯技术有限公司出资7.5亿元（持股50%），重庆农村商业银行出资4.5亿元（持股30%），重庆金山控股（集团）有限公司出资1.5亿元（持股10%），重庆大顺电器（集团）有限公司出资1.47亿元（持股9.8%），重庆金冠捷莱五金机电市场有限公司出资0.03亿元（持股0.2%）。

重庆银保监局核准小米消费金融经营以下本外币业务：（一）发放个人消费贷款；（二）接受股东境内子公司及境内股东的存款；（三）向境内金融机构借款；（四）经批准发行金融债券； （五）境内同业拆借；（六）与消费金融相关的咨询、代理业务；（七）代理销售与消费贷款相关的保险产品；（八）固定收益类证券投资业务；（九）经银保监会批准的其他业务。

IT之家了解到，小米金融于2015年5月上线，其业务主要围绕集团的生态链开展，涉及消费信贷、第三方支付、互联网理财、互联网保险、供应链金融等；同年6月，小米金融成立了重庆小米小额贷款有限公司，贷款业务主要通过小米手机实现流量变现，主要针对小米生态链内部的用户提供服务。目前，小米金融旗下已拥有第三方支付、网络小贷、银行、虚拟银行、保险经纪、融资担保、消费金融等牌照。